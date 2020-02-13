Ученые выяснили срок жизни коронавируса на предметах

Немецкие ученые установили, как долго может находиться коронавирус на различных предметах. В среднем потенциально опасный срок составил около недели.

Так, коронавирусы сохраняются на металле, пластике и стекле до девяти дней. На дереве, бумаге и резине они живут до пяти дней. Лучший результат показал алюминий, на котором коронавирус погибает уже через восемь часов, передает Science Alert.

Кроме этого, специалисты подчеркнул, что коронавирусом невозможно заразиться через овощи и фрукты. Всемирная организация здравоохранения ранее подтвердила, что получение писем и посылок из Китая не представляет угрозы заражения коронавирусом.

Вспышка заболевания, вызванного новым типом коронавируса, началась в городе Ухань в Китае в конце декабря 2019 года. Ученые установили виновника — им оказался вирус COVID-19, который люди приобрели от диких животных.