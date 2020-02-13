Мишустин призвал к снижению ставок по ипотеке ниже 8%

Ипотека остается очень дорогой для россиян, кредиты со ставкой в 9% не могут помочь гражданам улучшить жилищные условия, заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин.

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«Я просил бы первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера Марата Хуснуллина проанализировать совместно с Банком России ситуацию и представить соответствующие предложения, а также обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент», — приводит ТАСС слова Мишустина, сказанные им на заседании правительства.

По мнению премьера, ставка по ипотеке в 9% не способна эффективно помочь улучшить жилищные условия граждан. Ипотека остается очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%, подчеркнул он.

Мишустин также потребовал снижать стоимость строительства домов за счет использования новых технологий.