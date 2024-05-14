Аренда жилья в России за год подорожала на 20%

Долгосрочная аренда жилья в крупныых городах России за год подорожала на 20% — в среднем до 30 тысяч рублей в месяц, сообщил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Предложение на рынке аренды жилья за год сократилось на 11%, — сильнее падения спроса (-5%). «Таким образом, арендодатели быстрее находят подходящих квартиросъемщиков», — сказал РИА Новости Каменев.

По его словам, это объясняется также и тем, что на фоне высоких ставок по ипотеке на рынке вторичного жилья многие предпочитают арендовать квартиру, а не покупать ее в кредит

По средней стоимости аренды лидируют Москва (80 тысяч рублей), Сочи (55 тысяч рублей), Хабаровск (45 тысяч рублей) и Санкт-Петербург (35 тысяч рублей).

Самое доступное съемное жилье — в Брянске (15 тысяч рублей), Кирове (16 тысяч рублей), Ярославле и Ульяновске (по 18 тысяч рублей).