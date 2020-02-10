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Ветер сорвал крыши у школ и детсадов в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Хакасии

Штормовой ветер в выходные повредил крыши в школах, детсадах и техникуме в Хакасии, сообщает правительство региона.

Ветер повредил кровли зданий в нескольких населенных пунктах Ширинского района — в семи школах, двух домах культуры, двух детских садах, двух административных зданиях и аграрном техникуме. Специалисты оценивают нанесенный стихией ущерб.

Из-за штормового ветра произошло отключение электроснабжения в 12 населенных пунктах. Под отключением находилось почти 3 тысячи частных жилых дома, 21 социально-значимый объект. Электроснабжение восстановлено в полном объеме, отключенных потребителей нет.

По сообщению синоптиков, в понедельник в Хакасии сохраняется ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, мокрый снег, гололедица, возможно образование гололедно-изморозевых отложений на проводах и деревьях. В горных районах лавиноопасно.

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Топ комментариев

Archangel3339

Абсурд! Ладно афирке, но КНР... полный бред!

gena415

а я думаю почему "наше руководство" своим гражданам не помогают, а оказывается .что нуждаются другие...

saxat

А я думаю, почему в аптеках масок нет...

pepelmetal

Сланцевый гигант сша объявил о скором банкротстве, и это факт!

Siberian white mushroom

Ну 8-мь только жмуров это впечатляет, согласись?