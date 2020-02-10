Ветер сорвал крыши у школ и детсадов в Хакасии

Штормовой ветер в выходные повредил крыши в школах, детсадах и техникуме в Хакасии, сообщает правительство региона.

Ветер повредил кровли зданий в нескольких населенных пунктах Ширинского района — в семи школах, двух домах культуры, двух детских садах, двух административных зданиях и аграрном техникуме. Специалисты оценивают нанесенный стихией ущерб.

Из-за штормового ветра произошло отключение электроснабжения в 12 населенных пунктах. Под отключением находилось почти 3 тысячи частных жилых дома, 21 социально-значимый объект. Электроснабжение восстановлено в полном объеме, отключенных потребителей нет.

По сообщению синоптиков, в понедельник в Хакасии сохраняется ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, мокрый снег, гололедица, возможно образование гололедно-изморозевых отложений на проводах и деревьях. В горных районах лавиноопасно.