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Россия обеспечила Украине треть доходов бюджета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Платежи «Газпрома» принесли Украине в январе 2020 года более 578 миллионов долларов платежей за транзит газа, сообщил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Если сравнить с доходами госбюджета за январь 2020 года, то это почти треть всех доходов госбюджета», — написал Витренко на своей странице в Facebook, уточнив при этом, что это стало возможным после того, как Киев настоял на выгодных для себя условиях контракта.

По словам глава «Нафтогаза», 239 миллионов получены за транзит в декабре, 175 миллионов — предоплата за январь, а почти 164 миллиона — предоплата за февраль. По старым условиям контракта Киев получил бы от России на 339 миллионов меньше.

В целом поставки «Газпрома» составили всего 46% от забронированных мощностей. По условиям предыдущего соглашения, «Газпром» заплатил бы только за них, однако по новому соглашению российская компания была вынуждена оплатить двойной тариф.

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