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Мобильные операторы подняли тарифы на связь

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила «большой четверке» мобильных операторов запросы в связи с повышением цен на ряд тарифов в новом году, ожидает ответа компаний до 31 января, сообщил замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

«Жалобы на повышение тарифов сотовыми операторами начали поступать в ФАС. Еще до их поступления, как только появилась первая информация, мы направили запросы операторам связи. Срок предоставления операторами информации — до 31 января», —приводит ТАСС слова Голомолзина.

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О планах повысить стоимость некоторых архивных тарифов в 2020 году заявляли в «Мегафоне» и «Билайне» еще в декабре 2019 года, разослав соответствующую информацию своим абонентам. Так, «Мегафон» анонсировал повышение ряда архивных тарифов с 13 января, «Билайн» — с 16 января.

Предупреждение об изменении части архивных тарифов в ряде регионов с января также публиковал оператор Tele2. В свою очередь в МТС предупреждали абонентов о повышении с 30 января цен на некоторые архивные тарифы.

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