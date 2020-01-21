Nokia выпустит самый дешевый смартфон

Характеристики самого дешевого смартфона Nokia появились в Сети, документацию обнаружили на сайте Федеральной комиссии связи США.

Аппарат в документах носит кодовое название WT-130, однако специалисты проверили его габариты и оказалось, что они идентичны размерам другого бюджетного смартфона — Nokia 2.2. Эксперты уверены, что речь идет о другом доступном гаджете Nokia 1.2, пишет Nokiapoweruser.



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В частности, смартфон оснастят аккумулятором емкостью 2920 миллиампер-часов. По мнению аналитиков, Nokia 1.2 получит дисплей диагональю 5,7 дюйма, остальные характеристики девайса будут аналогичны спецификациям Nokia 2.2. Он станет самым дешевым в линейке.

Nokia 2.2 представили в июне 2019 года. Аппарат получил 5,7-дюймовый IPS-дисплей, процессор Mediatek Helio A22, два гигабайта оперативной и 16 гигабайт встроенной памяти, 13-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 3000 миллиампер-часов.

Работающее на операционной системе Android One устройство на момент выхода стоило порядка 100 долларов — это около 6 тысяч рублей. Предположительно, Nokia 1.2 будет стоить порядка 80 долларов.