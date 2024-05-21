Россиянам введут ограничения на денежные переводы

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые денежные переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации.

Закон вступит в силу через год после его официального опубликования. Ужесточение нормы объясняют необходимостью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов.

Сейчас при переводах денежных средств на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. Максимальная сумма переводов при этом не ограничена.

Авторы законопроекта указывают, что отсутствие максимального лимита не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере.