НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Мишустин распределил обязанности в правительстве

Источник:
РИА Новости
217 1
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Председатель российского правительства Михаил Мишустин распределил обязанности между девятью своими заместителями, в том числе первый вице-премьером и руководителем аппарата.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать разработку основных направлений социально-экономического развития, осуществлять общую координацию и мониторинг реализации нацпроектов. В его ведении — финансовая и инвестиционная политик, внешняя торговля, тарифы и противодействие санкциям, а также антимонопольная политика.

Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать разработку бюджета, налоговую политику. В сферу его ответственности также будет входить торговая политика, оборот алкоголя и система маркировки товаров. Он также будет заниматься контролем за реализацией нацпроектов. Григоренко поручено следить за эффективностью федеральных ведомств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНеизвестный премьер: кто такой Михаил Мишустин

Зампред правительства Виктория Абрамченко будет курировать государственную политику в области сельского хозяйства, нацпроект «Экология», природопользование и охрану окружающей среды, экологический надзор, госполитику в области развития рыболовства, биотехнологий, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.

Вице-премьер Юрий Борисов будет координировать госполитику в сфере промышленности, ТЭК, обеспечения национальной обороны и правоохранительной деятельности, а также выполнения госпрограммы вооружения, гособоронзаказа и программ развития оборонной, атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности.

Зампред кабмина Татьяна Голикова будет отвечать за социальные вопросы. К ее обязанностям отнесены госполитика в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений, включая оплату труда, в области уровня жизни населения. Голикова также курирует нацпроекты в сфере здравоохранения, образования и науки. В число ее обязанностей также социальное и медицинское страхованию и пенсионное обеспечение.

Новый состав

Вице-премьер Алексей Оверчук будет заниматься международными отношениями и интеграцией в ЕАЭС. Он курирует БРИКС и G20, взаимодействие России с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и другими международными организациями, а также организации международных мероприятий с участием премьера.

Зампред правительства Юрий Трутнев курирует Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития. Он также будет заниматься государственной политикой в области социально-экономического развития приоритетных территорий России и созданием и функционированием свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИстория «вторых»: как Путин выбирал премьеров

Вице-премьер Марат Хуснуллин будет отвечать за жилищную политику, ЖКХ и вопросы ипотечного кредитования, а также дорожную сеть, развитие регионов и муниципалитетов. Также в его ведении будет находиться Крым и Калининградская область. Хуснуллин курирует региональное развитие, за исключением ДФО, и предоставления господдержки.

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко будет курировать цифровую экономику и инновации, связь и СМИ, а также культуру, туризм и спорт. Также в его ведении вопросы госполитики в сфере СМИ и реализации госпрограмм в области IT и связи. На него возложены задачи государственного регулирования в области современной культуры и кинематографии, в области сохранения культурного наследия России.

Еще по теме
ПАСЕ решит судьбу российской делегации
Лидер Израиля расскажет Путину про «сделку века»
Кремль оскорбился после обвинений Зеленского
Поклонская обвинила Зеленского в русофобии
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Число пораженных коронавирусом в Китае превысило 5,9 тысячи
•
Мишустин распределил обязанности в правительстве
•
Лидер Израиля расскажет Путину про «сделку века»
•
Мобильные операторы подняли тарифы на связь
Подробности
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
Как это работает
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Резкое похолодание придет в Новосибирск
Сибирь 29.01.2020 12:44
Двоих увезли в больницу в Кемерове с подозрением на коронавирус
Сибирь 29.01.2020 12:40
Бензовоз и три машины столкнулись на красноярском трассе
Сибирь 29.01.2020 12:15
Поезда под Иркутском задержались из-за схода 30 вагонов с углем
Сибирь 29.01.2020 12:14
Самое популярное
Озвучен правильный способ стирать джинсы
12585
Смертельный китайский вирус предсказывала Ванга
8750
Начало сериала по роману Лукьяненко поссорило зрителей
7275
Раскрыты характеристики бюджетной версии Xiaomi Mi 10
5995
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Число пораженных коронавирусом в Китае превысило 5,9 тысячи
•
Мишустин распределил обязанности в правительстве
•
Лидер Израиля расскажет Путину про «сделку века»
•
Мобильные операторы подняли тарифы на связь
Как это работает
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Невезучий

Мы видать скот, который питается картофелем, свеклой, капустой.

k051173

ЦитатаДля трудоспособного населения предлагается цифра 11 510 рублей, для пенсионеров — 8 788 рублей,...

Иркут 69

А всё гениальное просто. Неужели вы думали что они будут городить что то изящное? Тупо и грубо... вот...

Uynachalnica

Два посыла от Путина:https://info.sibnet.ru/article/560372/ - об изменении конституцииhttps://info.sibnet.ru/article/560666/...

suportar

Такое может сказать только человек очень далекий от труда шахтеров.