Мишустин распределил обязанности в правительстве

Председатель российского правительства Михаил Мишустин распределил обязанности между девятью своими заместителями, в том числе первый вице-премьером и руководителем аппарата.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать разработку основных направлений социально-экономического развития, осуществлять общую координацию и мониторинг реализации нацпроектов. В его ведении — финансовая и инвестиционная политик, внешняя торговля, тарифы и противодействие санкциям, а также антимонопольная политика.

Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать разработку бюджета, налоговую политику. В сферу его ответственности также будет входить торговая политика, оборот алкоголя и система маркировки товаров. Он также будет заниматься контролем за реализацией нацпроектов. Григоренко поручено следить за эффективностью федеральных ведомств.

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Зампред правительства Виктория Абрамченко будет курировать государственную политику в области сельского хозяйства, нацпроект «Экология», природопользование и охрану окружающей среды, экологический надзор, госполитику в области развития рыболовства, биотехнологий, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.

Вице-премьер Юрий Борисов будет координировать госполитику в сфере промышленности, ТЭК, обеспечения национальной обороны и правоохранительной деятельности, а также выполнения госпрограммы вооружения, гособоронзаказа и программ развития оборонной, атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности.

Зампред кабмина Татьяна Голикова будет отвечать за социальные вопросы. К ее обязанностям отнесены госполитика в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений, включая оплату труда, в области уровня жизни населения. Голикова также курирует нацпроекты в сфере здравоохранения, образования и науки. В число ее обязанностей также социальное и медицинское страхованию и пенсионное обеспечение.

Новый состав

Вице-премьер Алексей Оверчук будет заниматься международными отношениями и интеграцией в ЕАЭС. Он курирует БРИКС и G20, взаимодействие России с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и другими международными организациями, а также организации международных мероприятий с участием премьера.

Зампред правительства Юрий Трутнев курирует Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития. Он также будет заниматься государственной политикой в области социально-экономического развития приоритетных территорий России и созданием и функционированием свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.

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Вице-премьер Марат Хуснуллин будет отвечать за жилищную политику, ЖКХ и вопросы ипотечного кредитования, а также дорожную сеть, развитие регионов и муниципалитетов. Также в его ведении будет находиться Крым и Калининградская область. Хуснуллин курирует региональное развитие, за исключением ДФО, и предоставления господдержки.

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко будет курировать цифровую экономику и инновации, связь и СМИ, а также культуру, туризм и спорт. Также в его ведении вопросы госполитики в сфере СМИ и реализации госпрограмм в области IT и связи. На него возложены задачи государственного регулирования в области современной культуры и кинематографии, в области сохранения культурного наследия России.