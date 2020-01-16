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История «вторых»: как Путин выбирал премьеров

Автор:
Вячеслав Корзун
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин продемонстрировал свой фирменный политический трюк — вытащил «кролика из цилиндра», сменив Дмитрия Медведева на главу налоговой службы Михаила Мишустина. Российский лидер не раз удивлял выбором нового главы правительства. Чем он при этом руководствовался?

Путин известен кадровой консервативностью. За 16 лет своего президентства он сменил всего четырех премьеров. И часто на второй по значимости пост в государстве неожиданно выдвигались лица малоизвестные. И каждое новое назначение, казалось бы, не вытекало из логики политических событий. 

Но по прошествии времени за решениями становился виден тонкий расчет. В сложные переходные времена Путин ставил технических премьеров, лишенных собственных политических амбиций. Может быть случайно, но все из них имели отношение к налоговой сфере, а значит, имели полную информацию о движении финансовых потоков в стране.

Михаил Касьянов (2000-2004)

Касьянов достался Путину по наследству от президента Бориса Ельцина. После дефолта 1998 года он вел переговоры по внешнему долгу России и делал это довольно успешно. За это был продвинут по службе. Правда, его далеко не все ценили. В СМИ его иногда звали «Миша два процента» за то, что он якобы брал два процента от общей суммы подписанного им документа.

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В самом конце 1999 года Ельцин досрочно ушел в отставку с поста президента, возложив исполнение обязанностей главы государства на Путина. Непосредственное руководство деятельностью кабинета министров стал осуществлять первый вице-премьер Касьянов. После победы Путина он стал официальным главой правительства.

Несмотря на то, что Касьянов не был своим в команде нового президента, последний терпеливо работал с ним четыре года. Президента, видимо, связывала договоренность с «семьей» Ельцина.

Отношения между главой государства и премьером испортились в октябре 2003 года, когда Касьянов публично осудил арест главы «Юкоса» Михаила Ходорковского. «В связи с рассматриваемым делом никаких обобщений, аналогий, прецедентов, тем более связанных с итогами приватизации, не будет, поэтому все спекуляции и истерику на этот счет просил бы прекратить, а правительство прошу в эту дискуссию не втягиваться», — ответил ему тогда Путин.

В итоге в феврале 2004 года он был отправлен в отставку и с головой ушел в оппозиционную деятельность. 

Касьянов занимал пост главы правительства 1 тысячу 378 дней.

Михаил Фрадков (2004-2007)

Президент внес в Госдуму новую кандидатуру. И она удивила экспертов. «Это должен был быть высокопрофессиональный порядочный человек, имеющий хороший опыт работы в различных отраслях государственной деятельности. Мы пришли к единому мнению, что это Михаил Фрадков», — сказал Путин журналистам.

Фрадков с 2001 года возглавлял Федеральную службу налоговой полиции, после ее ликвидации в 2003 году был полномочным представителем России при Евросоюзе в ранге федерального министра.

Ему поручили проведение крайне непопулярной реформы — монетизации льгот. В этом, по всей видимости, заключалась «техническая функция» его премьерства. Раскрученную и позитивную тему нацпроектов тогда с прицелом на будущее курировал вице-премьер Дмитрий Медведев.

Со временем недовольство работой Фрадкова росло. В сентябре 2007 года Путин обрушился на правительство с критикой. «Вот перечень поручений. Ни шиша вы не сделали. Почему?» — спросил Путин на заседании кабмина.

Через несколько дней Фрадков заявил о добровольной отставке. Свое решение он объяснил желанием обеспечить главе государства «свободу в выборе решений, включая кадровые» накануне думских и президентских выборов.

Впоследствии он был назначен директором Службы внешней разведки. 

Фрадков занимал пост главы правительства на протяжении 1 тысячу 286 дней.

Виктор Зубков (2007-2008)

В день отставки Фрадкова президент внес в Госдуму  кандидатуру, вновь удивившую экспертов. Впоследствии выяснилось, что выбор был обусловлен готовящейся операцией «преемник». Путину нужен был близкий и надежный человек на посту главы правительства, чтобы обеспечить передачу власти без лишних проблем.

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Премьером стал Виктор Зубков. В свое время он был заместителем у Путина, когда тот был заместителем председателя Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. После этого занимал пост замминистра России по налогам и сборам, первого заместителя министра финансов РФ, руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Глава государства отметил, что в период выборов «в России нужен такой человек — порядочный, здравомыслящий, мудрый». Тем самым он дал понять, что новый состав правительства после президентских выборов возглавит кто-то другой.

За спиной «технического» главы кабмина Зубкова стояли два первых вице-премьера — Сергей Иванов и Дмитрий Медведев. Они тогда боролись за возможность стать преемником на посту президента.

Преемником был выбран Медведев. В мае 2008 он стал президентом, а Путин — премьером.

Впоследствии Зубков стал первым вице-премьером и председателя Совета директоров «Газпрома». 

Председателем правительства он был 236 дней.

Дмитрий Медведев (2012-2018)

По истечении первого срока президенства, Медведев был утвержден Госдумой на посту премьера. В этом уже не было никакой интриги. Было лишь разочарование у либерально настроенной части россиян до последнего времени надеявшейся на второй его президентский срок.

Среди всех премьеров в новейшей российской истории Медведев занимал этот пост дольше всех. На посту он находился 2 тысячи 809 дней. Путин специально придумал для него новую должность — заместитель председателя Совета безопасности РФ. К тому же он остался лидером «Единой России».

А пост премьера вновь занял знаток финансовых секретов — глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин.

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щас будут затачивать конституцию под новые выборы .

corrector

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pilot995

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Иркут 69

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