Эксперты предупредили о скачке цен на молоко и мясо

Аналитический центр при правительстве России прогнозирует в текущем году подорожание мясной и молочной продукции на 12% из-за повышения стоимости сырья, газа, электричества, а также других услуг.

Рынок продуктов питания проанализировала замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина. Согласно ее расчетам, максимально — на 10–12% — может увеличиться стоимость мяса и птицы, а также молока и молочной продукции.

Это обусловлено ростом издержек изготовителей: повысились цены на сырье, а также на газ, электричество и другие услуги, необходимые для производства, приводят «Известия» слова эксперта.

Подорожание молочной продукции будет связано еще и с тем, что с 1 ноября 2019 года ее включили в перечень товаров, которые подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в системе «Меркурий». А с 1 июня 2020 года введут и цифровую маркировку этого товара, что может создать повышенную нагрузку на производителей. Как пояснила Виктория Павлюшина, дополнительные издержки связаны с установкой необходимого оборудования.

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Рост цен на молоко и молочные продукты в 2020 году может составить 10–12% и без учета введения системы цифровой маркировки, сказала «Известиям» замглавы комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

По ее словам, производители молока вынуждены поднимать цены, так как ежегодно растет себестоимость сырья — из-за валютной составляющей, высоких процентных ставок по кредитам и необходимости закупать скот за рубежом.

Цены на мясо в рознице в большей степени определяются балансом спроса и предложения, отметил глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он считает, что стоимость свинины в среднем по году снизится на 5–7% из-за ее перепроизводства в стране. Цены на птицу упадут значительнее: этот рынок будет реагировать на показатели свинины. И лишь говядина в среднем по году может подорожать на 5% из-за того, что поголовье скота по-прежнему сокращается.