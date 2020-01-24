Эксперты спрогнозировали резкое подорожание аренды жилья

Аренда жилья в крупных городах может подорожать на 5-10% из-за увеличения стоимости квадратного метра, роста цен на услуги ЖКУ, перехода застройщиков на эскроу-счета и повышенного контроля за арендным сегментом.

Стоимость арендного жилья в крупных городах России вырастет на 5-7%, приводят «Известия» мнение генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко. На увеличение стоимости аренды жилья также повлияет переход отрасли строительства на проектное финансирование и рост цен на ЖКУ.

Председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова считает, что арендные квартиры в столице подорожают на 10% в связи с увеличением спроса на аренду по причине прогрессирующего дефицита доступного жилья.

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Замдиректора по продажам ГК «Грантель» Сергей Нюхалов отметил, что увеличение стоимости арендного жилья связано с повышенным вниманием к рынку аренды контролирующих органов.

Собственники жилья все чаще начинают регистрироваться как самозанятые и платить налоги, вследствие чего увеличивают цены на сдаваемое в аренду жилье, сообщил изданию директор по продукту компании «ПИК-Аренда» Никита Комаров.