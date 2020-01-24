Омскую елку превратят в клюшки для хоккеистов

Главная новогодняя елка Омска пойдет на переработку, из нее сделают клюшки для юных хоккеистов, сообщил в пятницу Sibnet.ru член совета Общественной палаты омской области Анатолий Соловьев.

«Эти клюшки будут вручаться командам детским, юношеским, победителям или активистам этих команд. Просто мы пока не знаем сколько клюшек получится», — сказал Соловьев.

Главная новогодняя ель Омска уже демонтирована, она состояла из металлического каркаса, в который были вставлены 230 молодых елок. При этом не каждый ствол дерева может быть пригодным для создания клюшки. На работу уйдет около 10 дней.

Для омичей это первая практика подобной переработки новогоднего дерева. Идею хотели воплотить в жизнь еще в прошлом году, но не нашли спонсора. На этот раз спонсировать проект будет региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Магнит».

Впервые хоккейные клюшки из кремлевской елки были сделаны в Москве в 2018 году. Тогда президент России Владимир Путин раздавал первые клюшки болельщикам ночной хоккейной лиги после игры в Сочи, затем эти же клюшки были вручены хоккеистам.