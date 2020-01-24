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Бесплатный доступ дадут к «ВКонтакте» и турецкому мессенджеру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян. В их числе портал госуслуг, социальная сеть «ВКонтакте», а также мессенджер турецкого сотового оператора.

Все ресурсы разделены на четыре категории, пишут «Известия» со ссылкой на перечень сервисов, который получили четыре крупнейших мобильных оператора связи на совещании с Константином Носковым.

В государственные информресурсы входят портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти. В социальные сети включены «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник», в почтовые сервисы — «Яндекс», mail.ru, km.ru.

Также есть категория — другие значимые информационные ресурсы, к ним отнесен мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell.

Список будет дополняться. Граждане смогут воспользоваться сервисами даже при нулевом балансе счета.

Президент России Владимир Путин поручил в ежегодном послании Федеральному собранию подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого гражданам предоставят бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам.

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zotamok

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Оказывается все эти годы портил жизнь в России Медведев.и Орешкин..Все остальные остались...

zotamok

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