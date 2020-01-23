Путин предложил созвать саммит пяти государств

Президент Владимир Путин на выступлении в ходе форума памяти Холокоста в Иерусалиме предложил созвать в 2020 году саммит с участием России, США, Китая, Франции и Великобритании.

Члены Совета безопасности ООН должны вместе обсудить актуальные глобальные проблемы, уточнил российский лидер. По словам Путина, эти страны — основатели ООН и постоянные члены Совета безопасности, поэтому на них лежит особая ответственность.



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Путин отметил, что уже обсудил эту идею с некоторыми коллегами, и получил положительные отклики. Он также подчеркнул, что посвященная мировым проблемам встреча может быть организована в любой точке мира.

Ранее российский лидер приехал на Форум памяти Холокоста в Иерусалиме. В ходе визита Путин открыл в центре Иерусалима монумент «Свеча памяти», посвященный подвигу жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны.