Лондон озвучил Путину ультиматум

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что нормализации отношений между странами не будет, пока Москва будет угрожать безопасности Соединенного Королевства и его союзников.

Об этом говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства, распространенном по итогам встречи на полях конференции по Ливии в Берлине. Джонсон также заявил, что «изменения в позиции Великобритании по Солсбери не произошло».



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«Премьер-министр сказал, что нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и коллективную безопасность», — говорится в сообщении.

Лондон считает, что Москва стоит за попыткой отравления в 2018 году бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, а также его дочери Юлии. Россия отвергает эти утверждения, считая обвинения надуманными.