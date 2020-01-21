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Китайский вирус назвали биологической угрозой для России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © UK Department for International Development

Вспышка в Китае нового вируса представляет биологическую угрозу для населения России, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

Власти Китая 31 декабря 2019 года заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, передает РИА Новости.

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На днях китайские специалисты подтвердили, что вирус, получивший условное название 2019-nCoV, может передаваться от человека к человеку. Ранее считалось, что передача инфекции происходит лишь от неких животных к людям. При этом источник заболевания неизвестен.

На сегодня вирусом в Китае заболели более 200 человек, четыре человека умерли. Еще один заболевший выявлен в Японии, двое — в Таиланде, один — в Южной Корее, еще один — в Австралии.

Чтобы предотвратить распространение вируса, аэропорты по всему миру вводят усиленные меры контроля за пассажирами, прибывающими из Китая. Планируется, что российский экспресс-тест на выявление нового коронавируса будет готов в феврале.

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