Датчик сотрясения мозга изобрели для хоккеистов

Томский студент Вадим Тимошенко разработал устройство, закрепляемое на шлеме спортсменов, которое реагирует на удары, что поможет спрогнозировать наличие сотрясения мозга, сообщается на сайте ТГУ.

Принцип работы датчика на первый взгляд достаточно прост. Его планируется закреплять на шлемах. Если удар был серьезным, устройство оповещает об этом с помощью светового индикатора или по bluetooth на телефон со специальным приложением. Сам датчик не диагностирует, произошло ли сотрясение мозга, но оценивает силу удара, при котором оно могло возникнуть, и что следует обратиться к врачу.

По словам Тимошенко, проект находится на стадии создания прототипа датчика и мобильного приложения. В планах изобретателя дойти до финального этапа и запустить датчик в промышленное производство, чтобы устройство появилось в продаже спортивных магазинов.

«Если получил серьезную травму, человек поедет в больницу в любом случае. Смысл измерять? Ну не нужная информация это, мне кажется. Абсолютно точно, в продаже у таких датчиков успеха не будет», — прокомментировал изобретение владелец магазина хоккейной экипировки Игорь Ибишев.