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Сбербанк заявил о планах участия в производстве нового «Кукурузника»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сбербанк планирует принять участие в финансировании технопарка в Бурятии, в котором будут строить современный аналог Ан-2 «Кукурузника» — легкий многоцелевой самолет «Байкал», сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

«На встрече с главой Республики Бурятия мы подробно обсудили технопарк для строительства … самолета "Байкал", и высказали намерение поучаствовать в финансировании развития его инфраструктуры. Рассчитываем, что Сбербанк будет финансовым оператором нового авиакластера маломощной авиации в России», — цитирует РИА Новости Ведяхина.

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Замену Ан-2 разработали в СибНИА имени Чаплыгина в Новосибирске. Им стал цельнокомпозитный самолет ТВС-2ДТС «Байкал», способный при тех же геометрических параметрах и аналогичном расходе топлива, что и у Ан-2, поднимать больше грузов и лететь быстрее.

В августе 2019 года Минпромторг РФ заявил, что ТВС-2ДТС — это экспериментальный образец-демонстратор воздушного судна, созданный для отработки новых технологий, и с учетом этого создается новый серийный самолет из алюминиевых сплавов.

Но в январе 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета «Байкал» на основе прототипа — цельнокомпозитного ТВС-2ДТС, разработанного в сибирском НИИ авиации. Глава государства также поручил рассмотреть возможность его сертификации.

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