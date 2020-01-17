Четверо детей осталось у застреленного в кузбасском суде пристава

Судебный пристав, который скончался от ранений после стрельбы в здании мирового суда Новокузнецка, воспитывал четверых детей, трое из которых несовершеннолетние, сообщила пресс-служба Новокузнецкого муниципального района.

Мужчина, дело которого рассматривал мировой суд, в четверг утром зашел в здание с ружьем, выстрелил в пристава, а затем прошел в кабинет и выстрелил в женщину-свидетеля. 45-летний пристав скончался в машине скорой помощи, женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Стрелок был потерпевшим в конфликте с соседом, который на тракторе таранил его дом.

«У погибшего осталось четверо детей, один из них студент, самому маленькому два года, еще два ребенка учатся в четвертом классе», — цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы Новокузнецкого муниципального района.

Мужчина жил в Новокузнецке, его родители — жители Новокузнецкого района, им администрация района окажет материальную помощь, выплатив 100 тысяч рублей.

О помощи семье погибшего заявил и глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. Он заверил, что родственникам помогут с организацией похорон и решат другие вопросы.