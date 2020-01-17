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Четверо детей осталось у застреленного в кузбасском суде пристава

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Судебный пристав, который скончался от ранений после стрельбы в здании мирового суда Новокузнецка, воспитывал четверых детей, трое из которых несовершеннолетние, сообщила пресс-служба Новокузнецкого муниципального района.

Мужчина, дело которого рассматривал мировой суд, в четверг утром зашел в здание с ружьем, выстрелил в пристава, а затем прошел в кабинет и выстрелил в женщину-свидетеля. 45-летний пристав скончался в машине скорой помощи, женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Стрелок был потерпевшим в конфликте с соседом, который на тракторе таранил его дом.

«У погибшего осталось четверо детей, один из них студент, самому маленькому два года, еще два ребенка учатся в четвертом классе», — цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы Новокузнецкого муниципального района.

Мужчина жил в Новокузнецке, его родители — жители Новокузнецкого района, им администрация района окажет материальную помощь, выплатив 100 тысяч рублей.

О помощи семье погибшего заявил и глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. Он заверил, что родственникам помогут с организацией похорон и решат другие вопросы.

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Лама сибирь

с таким лицом только в замы к толику чубайса )))))

14377455

Было бы удивительно, если бы были против!

BETEPAH86

Возглавлять можно и 100 лет, а результат то какой??? У медведа он крайне херовастый. поэтому его максимум...

Danilon

Они прямо не расстаются ! Вот это я понимаю - любовь. Хорошо бы, чтобы и посадили их вдвоём, синхронно.

user_170529

ЦитатаМогу сказать, что мы находимся на стороне российских граждан. вот этого только не надо! Ходите...