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СМИ рассказали о перспективах Медведева после отставки

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Дмитрий Медведев после отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез получил новые возможности и политические перспективы, считают источники

Теперь перед бывшим председателем правительства открываются новые перспективы, так как «негатив, который сопровождал его как председателя правительства, уйдет». «Иногда, чтобы пойти вверх, надо сделать шаг в сторону»,— сказал «Коммерсанту» высокопоставленный источник в «Единой России».

По словам собеседника издания, Медведев теперь может повести партию на выборы, стать преемником президента или занять любую другую должность. «В Совете безопасности он заместитель Владимира Путина»,— напомнил источник.

Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский считает, что президент оставил Медведева в политическом контуре своей команды. Эксперт прогнозирует, что в новых условиях господин Медведев активизирует свою партийную работу, так как его политические перспективы как раз и будут зависеть от результатов «Единой России» на ближайших думских выборах.

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«В то же время нельзя исключать, что по итогам конституционной реформы, а она будет достаточно скоротечной, для Медведева откроются и иные карьерные траектории»,— заключает эксперт.

Политконсультант Леонид Давыдов считает, что Медведев намерен оставаться в политике и в дальнейшем играть в ней значительную роль: «И для партии это точно не хуже, чем было». По мнению Давыдова, наступило время публичной политики, а она непредсказуема: «На тему нападок на Медведева думаю, что те, кто хоронили и хоронят его теперь, знают о его будущем меньше, чем знали раньше».

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Иркут 69

От перестановки слагаемых сумма не меняется. Неизвестные фамилии - это имитация перемен. Своего рода...

Лама сибирь

с таким лицом только в замы к толику чубайса )))))

Иркут 69

Мы не допросе, мадам,что бы требовать фамилии... Не в фамилиях дело, а в изменении структуры. Что б Москва...

14377455

Было бы удивительно, если бы были против!

WSG0600-164-164

И второго гражданства ни у кого не имеется, только недвижимость и дети.