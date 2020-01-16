Водитель автобуса в Красноярске никогда в жизни не получал прав

Инспекторы красноярской Госавтоинспекции задержали водителя автобуса, никогда не получавшего водительское удостоверение, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Экипаж ГИБДД для проверки остановил пассажирский автобус маршрута № 90 под управлением 54-летнего мужчины. Водительское удостоверение, которое он предъявил, было поддельным. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Обучение вождению он не проходил, а приобрел удостоверение.



В отношении задержанного составлены материалы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, ему грозит штраф до 15 тысяч рублей. Также в отношении мужчины проводится проверка с целью привлечения его к уголовной ответственности по статье 327 УК РФ. Работодателя проверят, законно и он выпустил водителя к перевозке пассажиров.