Сибирские города пробились в лидеры самых узнаваемых в России

Барнаул и Омск стали предварительными лидерами в общенародном голосовании за самый узнаваемый город в России, окончательные итоги будут подведены в конце года, сообщается на сайте голосования.

В пятерке лидеров самых узнаваемых городов Барнаул оказался на третьем месте, уступив Смоленску и Севастополю, а Омск занял пятое место, его обогнал Нальчик. Другие сибирские города тоже занимают достойные места. Например, Чита и Томск расположились на 26 и 27 местах соответственно. Красноярск на 31 месте, Новосибирск на 34-м. А вот Иркутск и Улан-Уде оказались не очень узнаваемыми — они на 52 и 69 местах.

Голосование проходит в онлайн-режиме в рамках интернет-проекта «Город России». Итоги будут подведены в конце года 30 декабря.