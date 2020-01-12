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Елизавета II созвала совещание из-за скандала с принцем Гарри

Источник:
ТАСС
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Фото: UK Home Office / CC BY 2.0

Королева Великобритании Елизавета II созвала в фамильном имении Сэндрингем совещание, посвященное намерению принца Гарри и его супруги, американской актрисы Меган Маркл отойти от исполнения королевских обязанностей.

Эта семейная встреча станет первой с участием принца Гарри с момента серьезного кризиса, разразившегося в королевской семье из-за его решения. Вместе с ним в фамильном имении Сэндрингем (графство Норфолк) в понедельник соберутся его бабушка, отец и брат: королева, наследник престола принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям, сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Принц Гарри и Маркл сообщили о намерении пойти на беспрецедентный шаг, отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и обеспечив себе финансовую независимость. Они намерены проживать как в Великобритании, так и в Северной Америке, проводя примерно одинаковое количество времени по обе стороны Атлантики, при этом выполняя свой долг «перед королевой, Содружеством наций и патронируемыми организациями».

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На практике это означает отказ от значительной части церемониальных обязанностей и привилегий герцога и герцогини Сассекских, которые, впрочем, могут сохранить свои нынешние титулы.

Вопросы о том, каким будет их новый статус, чем им будет разрешено заниматься, чтобы зарабатывать на жизнь, и каким образом будет обеспечиваться их охрана, пока еще только предстоит решить, именно этому и будет посвящена встреча в понедельник. Последнее слово остается за королевой Елизаветой II.

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domanl

С самой красивой, они конечно загнули.

domanl

Ничего нет и ничего не работает, тогда не пишите про это. Забудьте про Россию хоть на годик.

paramedic

Никогда не понимал, за что меня гнобила в школе певичка. Пел я громко, слова учил. А что ни голоса, ни...

NEXT warrior

Дело не во внешнем виде. Дело в программах и играх. Если бы рабочий софт перетащили на Линь то винда...

Иркут 69

Очень странный дядя, мягко говоря... 😦Говорит одно, думает другое, делает третье... и всё невпопад.