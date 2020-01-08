Уроки прошлого: почему 20-е годы лихорадят Россию

Россия в течение трех веков — XVIII, XIX и XX — проходила 20-е годы примерно по одной схеме. Бурный старт, полный надежд, реформ, побед и потрясений сменяли времена уныния, изоляции и закручивания гаек. И выигрывало от этого только «привилегированное сословие» — знатное дворянство, влиятельное чиновничество или партийная номенклатура. Будет ли иначе в XXI веке?

Строго говоря, третье десятилетие начинается в 21 году, но в обыденном сознании за некую эпохальную черту принимается первая цифра «2». В связи с «переломным» годом традиционно анализируют историю и делают прогнозы. В том, что касается 20-х годов, в прошлом отечества действительно есть что вспомнить, и предпосылки задумываться о будущем сейчас тоже есть.

С XVIII века, когда Россия превратилась в великую державу, начала столетий были для нее крайне драматичны. Страна искала вектор развития и неизменно выбирала «свой особый путь». На рубеже второго и третьего десятилетия ей правили разные, но харизматические лидеры — Петр I Великий, Александр I Благословенный, вождь мирового пролетариата Владимир Ленин и президент Владимир Путин.

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Во все эти века неявным вершителем судеб России было привилегированное сословие (в широком смысле этого слова). Сначала это было дворянство, поголовно призванное на службу Петром I. Потом оно избавилось от служебных тягот, оставив все привилегии. Ради дворян закрепостили крестьян, за счет которых они получали феодальную ренту с земли.

Затем стало развиваться чиновничество, влиятельная часть которого формировалась за счет дворян. После Октябрьской революции пришла номенклатура — партийно-хозяйственный актив. И чиновничество, и номенклатура жили и живут за счет административной ренты (привилегий, злоупотреблений, взяток и побочных бизнесов).

XVIII век

Петр I пришел к власти в 1682 году и перевернул Россию. Из глубоко провинциальной Московии он превратил ее в Российскую империю. Разгромил на тот момент самого воинственного монарха — короля Швеции Карла XII — и «пробил окно в Европу». С нуля построил одну из красивейших европейских столиц — Санкт-Петербург.

Петр поставил себе задачу превратить Россию в современное государство. Жестокими мерами он заставил служить этой задаче все категории населения и, в первую очередь, дворянство. Государь рубил бороды дворянам, заставлял их учиться и строго спрашивал за службу. Так прошли два первых десятилетия XVIII века.

«Он действовал деспотически; но, олицетворяя в себе государство, отождествляя свою волю с народной, он яснее всех своих предшественников сознавал, что народное благо — истинная и единственная цель государства», — писал великий русский историк Василий Ключевский.

После смерти Петра в 1725 году дворянство воспряло и заявило о своих правах. Гвардейцы во главе с Александром Меншиковым возводят на престол вдову умершего монарха Екатерину I. Она была никудышным правителем и за ее спиной правила дворянская знать.

Ближайшие десятилетия получат название эпохи «дворцовых переворотов», когда знать с помощью гвардейских частей свергала и возводила на престол русских монархов. При этом дворянство все больше избавлялось от обязанностей и получала все больше прав. Это понимала умная и волевая Екатерина II и ничего не могла с этим поделать.

XIX век

Екатерина II переписывалась с французскими мыслителями Вольтером, Дидро и Монтескье и мечтала о просвещенной монархии. В таком духе она воспитывала своего любимого внука — будущего императора Александра I.

Либеральные идеи в голову Александру вкладывал его швейцарский гувернер Лагарп. Молодой цесаревич мечтал, что «как только он будет коронован, то созовет представительное собрание для подготовки конституции, которая лишит его какой бы то ни было власти».

Александр I после воцарения в 1801 году действительно приступил к реформам. Для их проведения им был призван Михаил Сперанский — крупнейший государственный деятель эпохи. Правда, реформы оказались половинчатыми или незаконченными, а Сперанский в итоге попал в опалу. Все внимание русского самодержца переключилось на конфликт с французским императором Наполеоном.

Любимый внук Екатерины I в 1814 году одержал великую без всяких преувеличений победу над Наполеоном. Ему рукоплескала вся Европа, его назвали Благословенным. Александр впал в религиозный мистицизм и забыл о реформах.

Но офицеры, участвовавшие в Заграничных походах, пожелали перемен. Они видели, как живет Европа и насколько «лапотная Россия» от нее отстала. Это была мизерная, но лучшая часть общества. Некоторые их них решились устроить вооруженный переворот. Были организовали тайные общества.

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После смерти Александра I в 1825 году, в период междуцарствия, заговорщики вывели войска на Сенатскую площадь Санкт-Петербурга. Захватить Зимний дворец и покуситься на императорскую семью декабристы не решились и проиграли.

«Декабристы были в первую очередь людьми действия. В этом сказалась и их общественно-политическая установка па практическое изменение политического бытия России, и личный опыт большинства из них как боевых офицеров, выросших в эпоху общеевропейских войн и ценивших смелость, энергию, предприимчивость, твердость, упорство…», — отмечал культуролог Юрий Лотман.

Император Николай I разгромил декабристов и тайные общества. Вокруг него в 1825 году сплотилось большая, консервативная часть дворянства и чиновничество. И все вместе они взялись искоренять инакомыслие и закручивать гайки. Русского самодержца за это прозвали «Николай Палкин».

Закончилась эта охранительная политика Крымской войной, в которой Россия потерпела позорное поражение. «Приходилось расплачиваться за тридцатилетнюю ложь, тридцатилетнее давление всего живого, духовного, подавление народных сил, превращение русских людей в палки, за полную остановку того, что нужно было более всего поощрять...», — считал выдающийся историк Сергей Соловьев.

Он полагал, что поражение в войне было неизбежным следствием всеобщего рабства в стране. Соловьев клеймил за это чиновников, за их рабскую психологию, «страх потерять свое положение в системе власти».

XX век

Владимир Ленин мечтал построить бесклассовое общество, «свободное от эксплуатации человека человеком». И что очень важно — это общество должно было быть без бюрократии. Но он понимал, что в реальном мире («в период построения социализма») без чиновников все же не обойтись.

Он знал, как заставить чиновников служить обществу, а не себе. В своей работе «Государство и революция» Ленин писал, что новая бюрократия будет радикально отличаться от буржуазной — государственное управление вместо специальных чиновников будет осуществляться простыми лицами, избранными на должность и подлежащими отзыву в любой момент. Зарплата у этих чиновников не будет превышать средний заработок рабочих.

После победы Октябрьской революции, несмотря на жестокость репрессивного аппарата во главе с ВЧК, новая власть сталкивается с чиновниками и ничего не может с ними поделать. «Нас заедает бюрократизм, который преодолеть очень трудно. С ним надо усиленно бороться, надо ставить в учреждения побольше рабочих», — жаловался Ленин в 1919 году на заседании московской общегородской конференции РКП(б).

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«Можно прогнать царя, — прогнать помещиков, — прогнать капиталистов. Мы это сделали. Но нельзя "прогнать" бюрократизм в крестьянской стране, нельзя "стереть с лица земли ". Можно лишь медленным, упорным трудом его уменьшать», — признавался вождь мирового пролетариата.

К концу гражданской войны, в 1921 году Х съезд РКП(б) провозглашает переход от «военного коммунизма» к Новой экономической политике (НЭПу). Разрешается частная торговля, аренда земли и найм рабочей силы. Проводится денежная реформа. Создается банковская система.

НЭП приводит к быстрому оживлению экономики. Людям становится выгодно производить сельхозпродукты и товары, и они насыщают рынок. Страна отходит от голодных лет «военного коммунизма».

Партийно-государственный аппарат не принимает реформы. Официальная пропаганда дискредитирует НЭП, в общественном сознании формируется образ «нэпмана», как «буржуя» обирающего трудового человека. В 1925 году страна возвращается к непосредственному построению социализма.

Тем временем в 1923 году утверждаются первые номенклатурные списки руководящих должностей в государственных учреждениях. В 1925 году они расширяются, затем ежегодно пересматриваются.

После смерти Ленина к власти после ожесточенной борьбы приходит Иосиф Сталин. Главное его преимущество состояло в том, что он руководил партийным аппаратом и сумел переманить на свою сторону колебавшихся высших партийцев. Пройдет совсем немного времени и Сталин обрушит на бюрократию репрессии.

XXI век

Сейчас политологи обсуждают проблему транзита — передачу в 2024 году Владимиром Путиным власти своему преемнику. К этому сроку российский лидер стремится подтолкнуть затормозившую в развитии Россию с помощью национальных проектов. Но, как отмечают эксперты, нацпроекты буксуют все из-за той же российской беды — своекорыстия чиновничества и бюрократии.

На 19 съезде «Единой России» Путин призвал членов партии первыми обращать внимание на проблемы в регионах и добиваться, чтобы местные чиновники их решали. «На местах вы должны это видеть, если чиновники не видят, терзать их, трясти, добиваться решения», — подчеркивал российский лидер.

«Необходимо обеспечить консолидацию вокруг долгосрочного движения России вперед. У вас нет морального права прикрыться популизмом. Словоблуды-конъюнктурщики, приставшие к статусу правящей партии, если что, сдадут ее и страну сдадут», — заявил президент.