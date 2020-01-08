Выбраны лучшие российские изобретения 2019 года

Роспатент перечислил лучшие российские патенты на изобретения 2019 года, список распространила пресс-служба ведомства.
Возглавила перечень разработка Новосибирского института
органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра
вирусологии и биотехнологии «Вектор». Речь идет о средстве для подавления
вируса Эбола.
В отличие от существующих аналогов новое средство обладает низкой токсичностью, говорится в сообщении. Среди других медицинских патентов — программа оказания экспресс помощи людям с высоким риском сердечных проблем.
Также в списке катализатор для получения моторных топлив из растительного сырья, которое можно использовать регионах с низким температурным режимом и средство для удаления из крови белковых комплексов, вызывающих развитие атеросклероза.
Еще одним важнейшим патентом российских изобретателей специалисты назвали штамм бактерии, которая позволяет эффективно очищать акватории водоемов, береговой линии от нефти и нефтепродуктов.