Samsung разработала виртуальную клавиатуру для смартфона

Samsung разработала приложение для смартфонов и планшетов, позволяющих использовать любую поверхность в качестве виртуальной клавиатуры, сообщается пресс-служба компании.

Пользователь может набирать текст привычным образом, нажимая пальцами на соответствующие клавишам области, а камера устройства считывает эти движения и превращает их в символы, приводит РИА Новости сообщение компании.

Во время набора текста кисти рук пользователя должны располагаться на плоской поверхности, например, на столе, а смартфон или планшет должны быть расположены так, чтобы руки попадали в поле зрения фронтальной камеры.



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Пользователю необходимо нажимать пальцами на поверхность так же, как и на кнопки клавиатуры, используя метод слепой печати. Алгоритм в реальном времени создает модель сегментов кисти, определяет соприкосновения кончиков пальцев с поверхностью, сопоставляет текущее положение пальцев с виртуальной клавиатурой и выдает приложению тот или иной символ.

Пока программа является прототипом, однако разработчики заявили, что планируют развивать проект. Например, они планируют добавить новые языки помимо английского, а также возможность адаптации клавиатуры к конкретному пользователю.