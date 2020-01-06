Археологи выкопали на Таймыре самые «северные» шахматы в мире

Шахматную доску, которая может оказаться самой северной находкой в мире, нашли археологи на острове Таймыр в Красноярском крае. Она относится к XVII-XVIII векам, и использовалась при каком-то обряде, сообщил директор «Красноярской геоархеологии» Данил Лысенко.

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«Вели работы в бухте Макарова — это Пясинский залив Карского моря, здесь раскапывается зимовье второй половины XVII — начала XVIII веков. В сенях под глинобитной печью была найдена шахматная доска, что ее местоположение можно интерпретировать как какие-то обрядовые действия, совершенные при строительстве зимовья», — цитирует ТАСС Лысенко.

Бухта Макарова расположена в районе 73 градуса северной широты. Это северная оконечность полуострова Таймыр. Лысенко отметил, что доска изготовлена в стиле архангелогородцев и холмогорцев.

Это цельный кусок дерева, расчерченный на клетки острым предметом. Похожие изделия находили при раскопках Мангазеи, первого русского города в Заполярье. «Шахматы — традиционные азартные игры, которые активно использовались в Мангазее, Березово, на всех полярных памятниках русских они фиксируются», — добавил собеседник агентства.