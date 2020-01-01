Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается

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Что такое Wink? Это сервис, работающий на телевизорах, мобильных устройствах и в интернете, объединяющий телевидение и онлайн-кинотеатр. Другими словами, это самый современный формат телевидения, разработанный под требования современного зрителя, которой больше не хочет быть привязанным к эфирной сетки по времени и к конкретном телевизору — по месту просмотра.
Подробнее познакомиться с онлайн-ТВ и киноколлекцией Wink может любой желающий. Достаточно установить приложение или запустить на компьютере и активировать подарочный промокод. Сейчас Ростелеком в Сибири раздает бесплатные промокоды на подписки «Для ценителей» и «Киноманов».
Аккаунт в Wink регистрируется на номер телефона или электронную почту. При этом совершенно бесплатно, установив приложение, можно смотреть 20 федеральных каналов цифрового пакета.
А если нужно больше — можно приобретать фильмы, брать их в прокат, подключать ТВ-пакеты и подписки. Подключенная услуга при этом станет доступна на всех устройствах, добавленных к аккаунту (всего можно привязать пять телевизоров, смартфонов и других устройств).
Например, сейчас Ростелеком дарит промокоды, чтобы познакомить аудиторию с новой технологией и предложить абонента «Интерактивного ТВ» переход на более продвинутый продукт. На портале Sibnet.ru, можно получить промокоды на подписки «Для ценителей» и «Для киноманов». При этом есть разновидности промокодов как для сервиса Wink, так и для приставок интерактивного телевидения.
Полезный ссылки:
О подписках «Для ценителей» и «Для киноманов»
Как активировать промокод
Как установить Wink на телевизоре
Подробнее познакомиться с онлайн-ТВ и киноколлекцией Wink может любой желающий. Достаточно установить приложение или запустить на компьютере и активировать подарочный промокод. Сейчас Ростелеком в Сибири раздает бесплатные промокоды на подписки «Для ценителей» и «Киноманов».
Как работает Wink?ТВ-сервис Wink работает на любых, у которых есть экран и операционная система. Сервис Wink запущен Ростелекомом, но это не означает, что пользоваться им могут только абоненты провайдера. Это идейно новый диджитал-продукт, снимающий с пользователей обязательства по заключению договоров и не привязывающий услугу к конкретному адресу.
Аккаунт в Wink регистрируется на номер телефона или электронную почту. При этом совершенно бесплатно, установив приложение, можно смотреть 20 федеральных каналов цифрового пакета.
А если нужно больше — можно приобретать фильмы, брать их в прокат, подключать ТВ-пакеты и подписки. Подключенная услуга при этом станет доступна на всех устройствах, добавленных к аккаунту (всего можно привязать пять телевизоров, смартфонов и других устройств).
Как работает промокод?Все, что сверх федерального ТВ-пакета, в сервисе Wink платно. Все-таки, это услуги от провайдера. Но вместо денег сервис может принять промокод, и активировать на аккаунте услугу по нему. Такие промокоды раздаются не часто — как правило, только в рамках каких-то краткосрочных рекламных программ или программ лояльности для постоянных клиентов.
Например, сейчас Ростелеком дарит промокоды, чтобы познакомить аудиторию с новой технологией и предложить абонента «Интерактивного ТВ» переход на более продвинутый продукт. На портале Sibnet.ru, можно получить промокоды на подписки «Для ценителей» и «Для киноманов». При этом есть разновидности промокодов как для сервиса Wink, так и для приставок интерактивного телевидения.
Полезный ссылки:
О подписках «Для ценителей» и «Для киноманов»
Как активировать промокод
Как установить Wink на телевизоре