Подключить бесплатно: Ростелеком дарит телевидение

Любое телевидение, подключенное через провайдеров, дает доступ к 20 бесплатным каналам федерального цифрового телевидения. Даже если это приложение для мобильных (как Wink от Ростелекома). Чтобы смотреть больше, нужно подключить специальные тарифы, ТВ-пакеты или тематические подписки.

В декабре две таких подписки можно подключить бесплатно — это «Для ценителей» и «Для киноманов». Воспользоваться предложением могут абоненты любого оператора. Разберемся — как подключить и что входит в подписки.

Подписка «Для киноманов»

Сюда включено более 14 тысяч фильмов и сериалов, а также шесть дополнительных спортивных, познавательных телеканалов и каналов с кино и сериалами «ViP Viasat Premium», а именно:

ViP Premiere (кино и сериалы, 4K и HD)

ViP Megahit (кино и сериалы, 4K и HD)

ViP Camedy (кино и сериалы, 4K и HD)

Viasat Nature HD/History HD (познавательные, 4K и HD)

ViP Serial (кино и сериалы, 4K и HD)

Viasat Sport HD (спортивные, 4K и HD)

В любой момент можно посмотреть в хорошем качестве мировые хиты от мелодрам до комедий и ужастиков, а также аниме. Кроме контента каналов киноманам предлагаются лицензионные сериалы и фильмы российских и мировых студий «ABC Studios», «PictureBox», «ViP Play», HD-каналы ViP, «more.tv» и Disney.

Коллекция фильмов и сериалов очень обширна и удовлетворит вкус поклонников любых жанров. Чтобы облегчить выбор, у каждого фильма есть карточка, в которой кроме общего описания сюжета, перечня актеров, содержится рейтинг среди пользователей Wink, известных сайтов «Кинопоиск» и IMDb.

Подписка отлично подойдет и любителям семейного просмотра. Для малышей есть популярные мультфильмы — новое «Простоквашино», «Три кота», для более взрослых и любознательных подростков — подборка документальных сериалов от National Geographic («Европа с высоты птичьего полета», «Изменение климата», «Африка» и др.).

Обычная стоимость подписки 599 рублей в месяц. В декабре в рамках новогодней акции Ростелеком дарит промокоды на бесплатный месяц пользования подпиской. Подключить «Для киноманов» можно как через приставку Интерактивного ТВ Ростелекома, так и через сервис Wink, который бесплатно доступен для абонентов любых провайдеров.

Для приставок ИТВ промокоды «Для киноманов» здесь >>

Инструкция по активации на приставке здесь >>



Для онлайн-сервиса Wink промокоды разыгрываются здесь >>

Инструкция по активации в Wink здесь >>

«Если пакет "Для киноманов" подключает пользователь Ростелекома, то дополнительные каналы и видео (входящие в подписку) добавляются к его пакету каналов, например, "Стартовому", в котором 100 штук. Если же пользователь Wink не абонент Ростелекома, то он получает 20 бесплатных каналов и еще шесть от "ViP Viasat Premium", а также доступ к фильмам и сериалам», — объяснила руководитель направления проектно-продуктового офиса МРФ «Сибирь» Ростелекома Елена Соловьева.

Подписка «Для ценителей»

Фанатам сериалов от «HBO» вроде «Чернобыля» и спортивным болельщикам предыдущего пакета может оказаться мало. В этом случае подойдет подписка «Для ценителей», включающая более 18 тысяч кинокартин и сериалов, а также дополнительные 170 ТВ-каналов.

Коллекция дополнительных 170 каналов отвечает интересам любой семьи. Это новости из разных уголков мира — CNN, «Евроньюс», BBC, передачи про природу и путешествия — Animal Planet, Discovery, Nat Geo, музыкальные, детские и фильмовые телеканалы. Поклонникам спорта тоже есть из чего выбрать — трансляции на каналах «Матч Арена», «Русский экстрим», «Евроспорт», «КХЛ», «Мир баскетбола».

#Приставка Телевизионная приставка Wink: что особенного?

Также в коллекции премьеры и хиты от ABC Studios — «Отчаянные домохозяйки», «Очень странные дела», Fox — «Доктор Хаус», «Побег». Конечно, есть и российские драматические и детективные сериалы — «Ликвидация», «Годунов», «Екатерина», а также комедийные «Ивановы-Ивановы», «Кухня».

Огромная коллекция включает голливудские блокбастеры, советские и современные российские картины. Есть где разгуляться поклонникам сериалов. Здесь можно легально и в отменном качестве увидеть шедевры мирового лидера HBO — «Чернобыль», «Игру престолов», «Большая маленькая ложь», «Мир Дикого запада», «Прослушку».

Обычная абонентская плата — 749 рублей в месяц. Но в декабре также можно получить от Ростелекома промокод на бесплатный месяц подписки. Раздаются промокоды «Для ценителей»

Подписка доступна на сайте или в приложении Wink (установленном на телевизоре или мобильном устройстве), а также на приставках Wink ТВ.