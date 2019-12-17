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Подключить бесплатно: Ростелеком дарит телевидение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Любое телевидение, подключенное через провайдеров, дает доступ к 20 бесплатным каналам федерального цифрового телевидения. Даже если это приложение для мобильных (как Wink от Ростелекома). Чтобы смотреть больше, нужно подключить специальные тарифы, ТВ-пакеты или тематические подписки. 

В декабре две таких подписки можно подключить бесплатно — это «Для ценителей» и «Для киноманов». Воспользоваться предложением могут абоненты любого оператора. Разберемся — как подключить и что входит в подписки. 

Подписка «Для киноманов»

Сюда включено более 14 тысяч фильмов и сериалов, а также шесть дополнительных спортивных, познавательных телеканалов и каналов с кино и сериалами «ViP Viasat Premium», а именно:

  • ViP Premiere (кино и сериалы, 4K и HD)
  • ViP Megahit (кино и сериалы, 4K и HD)
  • ViP Camedy (кино и сериалы, 4K и HD)
  • Viasat Nature HD/History HD (познавательные, 4K и HD)
  • ViP Serial (кино и сериалы, 4K и HD)
  • Viasat Sport HD (спортивные, 4K и HD)

В любой момент можно посмотреть в хорошем качестве мировые хиты от мелодрам до комедий и ужастиков, а также аниме. Кроме контента каналов киноманам предлагаются лицензионные сериалы и фильмы российских и мировых студий «ABC Studios», «PictureBox», «ViP Play», HD-каналы ViP, «more.tv» и Disney.

Коллекция фильмов и сериалов очень обширна и удовлетворит вкус поклонников любых жанров. Чтобы облегчить выбор, у каждого фильма есть карточка, в которой кроме общего описания сюжета, перечня актеров, содержится рейтинг среди пользователей Wink, известных сайтов «Кинопоиск» и IMDb.

Подписка отлично подойдет и любителям семейного просмотра. Для малышей есть популярные мультфильмы — новое «Простоквашино», «Три кота», для более взрослых и любознательных подростков — подборка документальных сериалов от National Geographic («Европа с высоты птичьего полета», «Изменение климата», «Африка» и др.). 

Обычная стоимость подписки 599 рублей в месяц. В декабре в рамках новогодней акции Ростелеком дарит промокоды на бесплатный месяц пользования подпиской. Подключить «Для киноманов» можно как через приставку Интерактивного ТВ Ростелекома, так и через сервис Wink, который бесплатно доступен для абонентов любых провайдеров. 

Для приставок ИТВ промокоды «Для киноманов» здесь >> 
Инструкция по активации на приставке здесь >>

Для онлайн-сервиса Wink промокоды разыгрываются здесь >>
Инструкция по активации в Wink здесь >>

«Если пакет "Для киноманов" подключает пользователь Ростелекома, то дополнительные каналы и видео (входящие в подписку) добавляются к его пакету каналов, например, "Стартовому", в котором 100 штук. Если же пользователь Wink не абонент Ростелекома, то он получает 20 бесплатных каналов и еще шесть от "ViP Viasat Premium", а также доступ к фильмам и сериалам», — объяснила руководитель направления проектно-продуктового офиса МРФ «Сибирь» Ростелекома Елена Соловьева.

Подписка «Для ценителей»

Фанатам сериалов от «HBO» вроде «Чернобыля» и спортивным болельщикам предыдущего пакета может оказаться мало. В этом случае подойдет подписка «Для ценителей», включающая более 18 тысяч кинокартин и сериалов, а также дополнительные 170 ТВ-каналов. 

Коллекция дополнительных 170 каналов отвечает интересам любой семьи. Это новости из разных уголков мира — CNN, «Евроньюс», BBC, передачи про природу и путешествия — Animal Planet, Discovery, Nat Geo, музыкальные, детские и фильмовые телеканалы. Поклонникам спорта тоже есть из чего выбрать — трансляции на каналах «Матч Арена», «Русский экстрим», «Евроспорт», «КХЛ», «Мир баскетбола». 

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Также в коллекции премьеры и хиты от ABC Studios — «Отчаянные домохозяйки», «Очень странные дела», Fox — «Доктор Хаус», «Побег». Конечно, есть и российские драматические и детективные сериалы — «Ликвидация», «Годунов», «Екатерина», а также комедийные «Ивановы-Ивановы», «Кухня».

Огромная коллекция включает голливудские блокбастеры, советские и современные российские картины. Есть где разгуляться поклонникам сериалов. Здесь можно легально и в отменном качестве увидеть шедевры мирового лидера HBO — «Чернобыль», «Игру престолов», «Большая маленькая ложь», «Мир Дикого запада», «Прослушку».

Обычная абонентская плата — 749 рублей в месяц. Но в декабре также можно получить от Ростелекома промокод на бесплатный месяц подписки. Раздаются промокоды «Для ценителей» здесь >> 

Подписка доступна на сайте или в приложении Wink (установленном на телевизоре или мобильном устройстве), а также на приставках Wink ТВ. 

Скачать приложение Wink:

  



Фото: © Sibnet.ru
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Ежик
17 декабря 2019, 08:06

Доброе утро! Хочу много лайков!

Сергей
16 декабря 2019, 13:57

Раньше все было шоколадно, а последнее время участились случаи нестабильностей в работе интернета, потери пакетов, ограничение доступа к некоторым (не запрещенным) ресурсам, и т.д. Грустно, особенно когда понимаешь в связи с чем это происходит.

Владимир
15 декабря 2019, 10:34

Пять лет назад хотел подключиться к Ростелекому, исходя из соображения, что у крупнейшего в стране, государственного оператора связи не должно быть больших проблем со связью. Но монтажники так и не пришли. Видимо, подрядчики нерасторопные оказались. Подключился к другому провайдеру. Я бы задумался о переходе в Ростелеком, если бы он: во-первых, предложил какой-то интересный инновационный продукт; во-вторых, стал бы отличаться от конкурентов в плане лояльности к клиентам. Ресурсов у госкомпании достаточно, пусть придумает что-нибудь прорывное.

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