1. Общие положения

1.1. Акция является стимулирующим мероприятием и направлена на привлечение внимания пользователей информационно-развлекательного интернет-проекта Sibnet.ru (далее по тексту – Sibnet.ru) к услугам провайдера «Ростелеком», предоставляемым на территории Сибирского федерального округа.

1.2. Организатор Акции:

АО «Региональные информационные сети» (АО «Ринет»), место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 37, (ИНН 5406110839/ОГРН 1025402475856) (далее по тексту - Организатор).

1.3. Партнеры Акции:

ПАО «Ростелеком», место нахождения: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 15, почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 53, тел.: (383) 219-11-01 (далее по тексту — Партнер).

1.4. Акция проводится на территории Сибирского федерального округа Российской Федерации, Республики Бурятия и Забайкальского края на сайте Организатора в сети Интернет – https://www.sibnet.ru.

2. Сроки проведения

2.1 Прием заявок на участие в Акции проводится с 16 по 29 декабря 2019 года.

2.2 Период выдачи призов – с 16 декабря 2019 года по 31 января 2020 года.

2.3. Время проведения Акции указано по новосибирскому времени.

3. Требования, предъявляемые к участникам

3.1. Принять участие в игре может любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Сибирского федерального округа, Республики Бурятия или Забайкальского края при условии ознакомления и согласия с настоящими Правилами. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие с настоящим Правилами.

3.2. К участию не допускаются работники и представители Организатора и Партнера Конкурса, а также работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к проведению Акции.

3.3. За участниками остается обязанность по выполнению требований, предусмотренных законодательством РФ, связанных с участием в Акции.

4. Порядок проведения этапов Акции

4.1. Пользователь подтверждает свое желание на участие в Акции, выполняя минимум одно задание по условиям, описанным на странице https://info.sibnet.ru/rt/newyear2020/roulette. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие с настоящими Правилами.

4.2. Участник получает шанс 1 (один) раз в сутки в период проведения Акции получить приз, кликнув на изображение рулетки на странице игры. После участник видит изображение и название полученного приза либо его отсутствие.

Участник может получить второй раз в текущие сутки покрутить рулетку, если поделится страницей игры в социальных сетях через социальные кнопки, размещенные на странице игры.

Если участнику в качестве выигрыша выпадет приз «VIP-рулетка», он получит еще одну возможность покрутить рулетку, при этом призы в «VIP-рулетке» будут разыгрываться более ценные.



4.3. Призы выпадают по алгоритму, запрограммированному Организатором, тайному для участников.

5. Призовой фонд

Призовой фонд формируется за счет Организатора, Партнера Акции и составляет:

Призы основной рулетки:

Промокоды на подписку «Для киноманов» в сервисе Wink, сроком на 30 дней, не менее 9900 шт.

Kaspersky Internet Security бесплатно до 28.11.2020, на два устройства, 25 шт.

Kaspersky Internet Security бесплатно до 28.05.2020, на два устройства, 25 шт.

Промокоды на книги «ЛитРес», 147 шт.

Внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 2C 20000mAh White, стоимость 2 500 рублей, 3 шт.

Подарочный набор (блокнот, мышь, USB-флеш накопитель), стоимость 2 800 рублей, 5 шт.

Термокружка, стоимость 1 200 рублей, 5 шт.

Термос, стоимость 1 500 рублей, 5 шт.

Призы VIP-рулетки:



LED настольная лампа с беспроводной зарядкой, стоимость 3 200 рублей, 5шт.

Автомобильная беспроводная зарядка для смартфона, стоимость 1 330 рублей, 5 шт.

Беспроводная звуковая система для ПК и мобильных устройств, стоимость 2 835 рублей, 3 шт.

Аction – camera 4к, стоимость 2 770 рублей, 3 шт.

Термокружка с LED-индикатором температуры, стоимость 1 720 рублей, 3 шт.

Беспроводные Bluetooth наушники, стоимость 3 250, 3 шт.

6. Порядок получения призов

6.1. Если участнику выпал приз, ему предлагается заполнить анкету с контактными данными для получения уникального промокода выигрыша.

Получение промокода состоит из двух шагов. Первый шаг — заполнение анкетных данных. Второй шаг — подтверждение указанного номера телефона (по поступившему в СМС проверочному коду) и получение промокода (в СМС на подтвержденный номер телефона).

6.2. Участник, заполняя анкету, дает согласие на обработку и хранение персональных данных Организатором, а также на получение информации рекламного характера от Партнера Акции. А Организатор и Партнер в свою очередь обязуются не разглашать полученные данные.

6.3. Промокод на подписку «Для киноманов» участник вправе активировать сразу после получения, но не позднее 31 января 2020 года. Другие промокоды, на материальные призы, участник должен хранить до момента, пока с ним не свяжется Организатор.

6.4.Участник может выиграть более одного приза. Но в случае если выиграет несколько одинаковых (например, три термокружки), такой приз ему будет вручен в единственном количестве.

6.5. После завершения периода проведения Акции Организатор в течение 15 календарных дней связывается с выигравшими участниками по контактным данным, оставленным в анкетах, с целью подтверждения личности и намерения получить приз. При этом для проверки запрашивает выданный в СМС промокод, а для отправки приза — почтовые реквизиты и необходимую персональную информацию.

6.6. Организатор и Партнер Акции передают призы победителям, в том числе отправляют почтовыми посылками, до 31 января 2020 года, при условии своевременного предоставления победителями необходимых данных.

6.7. Участники могут быть дисквалифицированы на этапе подведения итогов и выдачи призов в следующих случаях:

Если по указанным в анкете контактным данным не представляется возможным связаться с участником в течение 3 (трёх) рабочих дней.

В случае если участник отказывается предоставлять необходимую для выдачи приза информацию.

В случае если выявлены запрещенные способы, которые участник использовал для участия в Акции.

6.8. Дисквалифицированные участники Акции теряют право на получение приза.

6.9. Расходы на доставку призов в пределах территории Сибирского федерального округа, Республики Бурятия и Забайкальского края берут на себя Организатор и Партнер Конкурса. Доставка в другие населенные пункты не предусмотрена.