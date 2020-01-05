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Старый мост в Барнауле закроют для всех видов транспорта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Упрдор «Алтай»

Старый мост через Обь в Барнауле закроют для всех видов транспорта с 5 января и до завершения ремонта в 2021 году, сообщил «Упрдор «Алтай».

Ремонт совмещенного коммунального моста через Обь в столице Алтайского края начался в октябре прошлого года. Движение по нему закрывают, чтобы обеспечить возможность продолжить работы на объекте.

Начальник Упрдор «Алтай» Ярослав Долинский пояснил, что работы невозможно выполнять параллельно и без закрытия моста на весь период. Необходимость ремонта давно назрела, и РЖД и Минтранс идут навстречу дорожникам, чтобы люди испытывали как можно меньший дискомфорт.

Во время ремонта вместо железобетонных плит, которых более 700, смонтируют металлические. Конструкция будет весить более 2 тысяч тонн. После того, как закончатся работы на основной части моста, можно будет перейти к ремонту эстакад: балки пролетных строений на них предстоит полностью заменить.

Эти работы продлятся до августа 2021 года, после чего начнут устройство мостового полотна. По контракту, ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2021 года.

Общественный транспорт, маршруты которого проходили через Старый мост, теперь будет следовать по Правобережному тракту, через Новый мост. Железнодорожный транспорт также перенаправят на соседние пути. На подъездах к мосту установят соответствующие знаки и заграждения, будут дежурить экипажи ГИБДД.

Алтайский край #Транспорт и дороги
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Старый мост в Барнауле закроют для всех видов транспорта
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