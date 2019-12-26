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Жириновский предложил возродить в России помещиков

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил возродить в России кулаков, сформировав в стране в современном виде класс помещиков.

Предложение политик озвучил на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики. Жириновский напомнил, что после революции кулачество полностью истребили, в результате на селе не осталось людей, способных эффективно работать.

«Это они нам помогли накормить армию, страну, выиграть все войны, одеть всех, обуть. Они ничего не просили. Они не шли к министру сельского хозяйства. У них были свои кооперативы... Тот, кто мог работать на селе — начисто уничтожили», — напомнил он.

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Жириновский подчеркнул, что крестьянство формируется тысячу лет, при этом Советская власть уничтожила этот класс в период с 1929 до 1939 год. В связи с этим он предложил полностью реабилитировать кулаков.

«Давайте восстановим понятие помещик в современном виде. Молодой парень хочет быть миллионером — на тебе большой дом, большая усадьба, чтобы был стимул — хочу быть помещиком и миллионером», — сказал политик.

Также Жириновский подчеркнул, что необходимо с детства воспитывать частно-собственническую психологию, чтобы в России были люди, которые будут готовы производить и реализовывать свой товар.

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