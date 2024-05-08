Как Путин в пятый раз стал президентом России

Владимир Путин пятый раз официально стал президентом России. Инаугурация прошла в Большом Кремлевском дворце. Глава государства принес присягу народу, обратился к стране и выслушал пожелание оставаться во власти до «конца века».

7 мая в Москве выпал майский снег, температура опустилась до нуля. Так холодно в столице не было с 1999 года. Некоторые посчитали аномальную погоду «предзнаменованием» для нового срока Путина — в телеграм-каналах увидели намек «небесной канцелярии» на предстоящую «политическую зиму».

Многозначительная картина

На церемонию Путин по традиции отправился из своего рабочего кабинета в Кремле. В 2018 году глава государства сразу покинул его, накинув пиджак, однако на этот раз он задержался за столом, изучая некий документ. Зрители прямой трансляции наблюдали, как президент внимательно читает несколько листов, содержание которых осталось секретом.

Изучение документов перед инаугурацией Фото: © Sibnet.ru

До Большого Кремлевского дворца Путин доехал на обновленном лимузине Aurus Senat в сопровождении мотоциклов Aurus Merlon. По пути к месту произнесения присяги в Андреевский зал через Георгиевский и Александровский залы глава государства сделал многозначительную остановку возле картины Сергея Присекина «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет».

Недружественные послы

Путину уже ждали гости — порядка 2600 человек. На торжественную церемонию прибыли члены правительства, члены обеих палат Федерального собрания, руководители Администрации президента РФ, судьи Конституционного суда, члены Центризбиркома, губернаторы, Герои России, награжденные участники СВО.

На инаугурацию были приглашены и все аккредитованные в России иностранные послы, но значительная часть дипломатов из «недружественных» стран мероприятие пропустили. Из числа европейцев присутствовали только послы Франции, Греции, Мальты, Кипра, Венгрии и Словакии. Компанию им составил актер Стивен Сигал.

Гости на церемонии инаугурации Фото: © Sibnet.ru

Заслушав доклад коменданта Кремля, Путин отправился в Александровский зал. На красной дорожке он подошел к главе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю, которому недавно исполнился 91 год, и пожал ему руку, после чего поцеловал композитора Александру Пахмутову.

Обращение к стране

На сцене Путина ожидала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В 2018 году она была в белом костюме. На этот раз она выбрала наряд ярко-красного цвета. Глава государства принес присягу, положив руку на специальный экземпляр Конституции РФ, обшитый кожей варана и тисненный серебром.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — сказал он.

После принесения присяги на верность народу России председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Путина в должность президента.

Глава государства обратился к стране с инаугурационной речью. Он поблагодарил всех, кто голосовал за него, а также пообещал сделать все, чтобы Россия преодолела текущие «серьезные испытания».

Православный финал

В 2018 году прямая трансляция завершилась смотром Президентского полка. На этот раз россиянам показали благодарственный молебен по случаю инаугурации в Благовещенском соборе. После молебна патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что служение России на Путина «возложил сам Бог».

Он также пожелал главе государства оставаться во власти до конца жизни, употребив слово «век» в значении «жизнь»: «С дерзновением скажу: дай Бог, чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти. У вас есть все для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение родине».