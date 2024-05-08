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Путин подписал новый майский указ с планами до 2036 года

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Документ опубликован на сайте Кремля.

Всего президент определил семь целей развития:

  1. сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи,
  2. реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности,
  3. комфортная и безопасная среда для жизни,
  4. экологическое благополучие,
  5. устойчивая и динамичная экономика,
  6. технологическое лидерство,
  7. цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Поставлена цель увеличить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, а также повысить рождаемость и снизить уровень бедности.

Доля молодежи, верящей в самореализацию в России, должна вырасти минимум до 85% к 2030 году.

Россия к 2030 году должна войти в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

Поставлена задача повышать МРОТ опережающими темпами, к 2030 году он должен вырасти как минимум вдвое — до 35 тысяч рублей.

Президент поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году.

Доля самолетов отечественного производства через шесть лет должна составлять не менее 50% в парке российских перевозчиков.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?

Asd10

Картошку сажать, или на фик не надо? 🤔

Sovik

Уже и свои самолёты на подходе. Спасибо санкциям. В скором времени всё своё будем делать.