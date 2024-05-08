Путин подписал новый майский указ с планами до 2036 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Документ опубликован на сайте Кремля.
Всего президент определил семь целей развития:
- сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи,
- реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности,
- комфортная и безопасная среда для жизни,
- экологическое благополучие,
- устойчивая и динамичная экономика,
- технологическое лидерство,
- цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
Поставлена цель увеличить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, а также повысить рождаемость и снизить уровень бедности.
Доля молодежи, верящей в самореализацию в России, должна вырасти минимум до 85% к 2030 году.
Россия к 2030 году должна войти в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.
Поставлена задача повышать МРОТ опережающими темпами, к 2030 году он должен вырасти как минимум вдвое — до 35 тысяч рублей.
Президент поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году.
Доля самолетов отечественного производства через шесть лет должна составлять не менее 50% в парке российских перевозчиков.