Новые рейсы из Новосибирска запустили в Барнаул и Кемерово

Авиакомпания S7 Airlines с четверга, 2 января начинает выполнять субсидируемые рейсы из Новосибирска в Кемерово и Барнаул, а также в Ульяновск, сообщает пресс-служба аэропорта Толмачево.

Направления Новосибирск – Кемерово и Новосибирск – Барнаул включены в перечень субсидируемых. Полеты осуществляют на воздушных судах Embraer 170, по пять раз в неделю на каждом направлении. В Кемерово — по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. В Барнаул — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

В четверг, 2 января начались полеты из Новосибирска в Ульяновск. Рейс в Ульяновск S7 5063 вылетает из аэропорта Толмачево в 21.05, прилёт — в 22.00. Рейс S7 5064 из Баратаевки вылетает в Толмачево в 22.50, прилёт — в 05.20 следующих суток.

В планах Толмачево за пять лет связать Новосибирск с городами из всех регионов РФ, для этого надо добавить рейсы еще в 28 городов страны.