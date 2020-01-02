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Новые рейсы из Новосибирска запустили в Барнаул и Кемерово

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Авиакомпания S7 Airlines с четверга, 2 января начинает выполнять субсидируемые рейсы из Новосибирска в Кемерово и Барнаул, а также в Ульяновск, сообщает пресс-служба аэропорта Толмачево.

Направления Новосибирск – Кемерово и Новосибирск – Барнаул включены в перечень субсидируемых. Полеты осуществляют на воздушных судах Embraer 170, по пять раз в неделю на каждом направлении. В Кемерово — по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. В Барнаул — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

В четверг, 2 января начались полеты из Новосибирска в Ульяновск. Рейс в Ульяновск S7 5063 вылетает из аэропорта Толмачево в 21.05, прилёт — в 22.00. Рейс S7 5064 из Баратаевки вылетает в Толмачево в 22.50, прилёт — в 05.20 следующих суток.

В планах Толмачево за пять лет связать Новосибирск с городами из всех регионов РФ, для этого надо добавить рейсы еще в 28 городов страны.

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Топ комментариев

парарара

Разговоры про семью от человека, который не может назвать дочерей - дочерьми.

great_america

Ни кому он уже не интересен. Обещалкин.

колобок11

На ютубе даже комментарии отключили, там бы ему все написали что о нём думают. Трепло безграничное!

Uynachalnica

Скопируй! И вместо иконостаса в красный угол!

ponhik78

По непонятным причинам крупные выигрыши в лотереи практически никогда не пересекают Уральского хребта!)))