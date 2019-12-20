Транспортный налог для электрокаров отменили в Кузбассе

Заксобрание Кемеровской области в окончательном чтении приняли закон об освобождении владельцев электромобилей в регионе от уплаты транспортного налога на пять лет, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-центра парламента.

Изменения внесены в статью регионального закона «О транспортном налоге». Владельцы электрокаров не будут платить его пять лет. Также эти автолюбители освобождены от уплаты налога за 2019 год.

От уплаты транспортного налога освобождаются как физические, так и юридические лица, которые владеют электромобилями.

По данным губернатора Кузбасса, в регионе насчитывается 64 электрокара. «Чем больше людей пересядут на электрические машины, тем меньше вредных выбросов будет в городах», — говорил он ранее.