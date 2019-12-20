Новый угольный разрез появится в Киселевске

Новый угольный разрез, уже десятый по счету, появится в Киселевске Кемеровской области — Сибнедра объявили конкурс на право добычи угля, сообщается на федеральном сайте торгов.

Сибнедра в марте 2020 года выберет победителей конкурса на право добычи каменного угля участков Нарыкский Южный и Низовский, а также «выполнения ликвидационных работ с доработкой оставшихся запасов каменного угля, учитываемых для открытой отработки, на участке поле шахты №12 Киселевского каменноугольного месторождения».

Участки находятся в Прокопьевском и Яшкинском районах, а также в Киселевском городском округе, отмечается в объявлении. Общий объем угля оценивается почти в 220 тысяч тонн. Начальная цена лота — 361,61 миллиона рублей.

Этот угольный разрез станет в городе десятым. Добыча угля закрытым способом в Киселевске прекращена. Жители в этом году начали активно заявлять об экологических проблемах — угольная пыль и взрывы неблагоприятно влияют на природу и здоровье людей. В июле горожане записали обращение к премьер-министру Канады и генсеку ООН с просьбой спасти их от экологической катастрофы.