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Плавучая АЭС выдала первую электроэнергию на Чукотке

Источник:
ТАСС
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Фото: © АО «Концерн Росэнергоатом»

Первая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» в четверг выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла в Чукотском автономном округе, сообщает Росатом.

Включение генераторов плавучего энергоблока в сеть осуществили после синхронизации с параметрами береговой сети. Росатом отметил, что для жителей города Певек нынешний день стал символичным — в городе с энергетическим пуском ПАТЭС зажглась новогодняя елка.

«Сделан важнейший шаг на пути к развитию Певека как новой энергетической столицы региона», — приводит ТАСС слова гендиректора «Концерн Росэнергоатом» (входящего в электроэнергетический дивизион Росатома) Андрея Петрова. Он также отметил, что это важнейший шаг на пути к развитию города как ключевого звена Северного морского пути и опорного пункта освоения западной Чукотки.

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По словам Петрова, основная задача нынешнего года успешно выполнена, а задача на 2020 год — выполнить сдачу первой атомной теплоэлектростанции в промышленную эксплуатацию.

После ввода ПАТЭС в эксплуатацию число действующих атомных станций РФ вырастет с 10 до 11. Также впервые в истории отечественной атомной энергетики две действующих АЭС (Билибинская АЭС и ПАТЭС) будут находиться на территории одного субъекта.

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serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

ERMOL33

Когда глава страны пользуется лазейками в законе как сранный адвокатишка защищая преступника, мне нечего...

Uynachalnica

Отойдет в сторонку в 2024-м, изменят конституцию, и он опять всплывет переизбираться, как "имеющий право"!

нина90

Да здравствует обиратель русских емель)

Иркут 69

Ничего другого и не ожидалось. Для него закон - пустая бумажка,слова и обещания - пустой звук.