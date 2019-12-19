Плавучая АЭС выдала первую электроэнергию на Чукотке

Первая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» в четверг выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла в Чукотском автономном округе, сообщает Росатом.

Включение генераторов плавучего энергоблока в сеть осуществили после синхронизации с параметрами береговой сети. Росатом отметил, что для жителей города Певек нынешний день стал символичным — в городе с энергетическим пуском ПАТЭС зажглась новогодняя елка.

«Сделан важнейший шаг на пути к развитию Певека как новой энергетической столицы региона», — приводит ТАСС слова гендиректора «Концерн Росэнергоатом» (входящего в электроэнергетический дивизион Росатома) Андрея Петрова. Он также отметил, что это важнейший шаг на пути к развитию города как ключевого звена Северного морского пути и опорного пункта освоения западной Чукотки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Мутанты и Рыжий лес: мифы о Чернобыле

По словам Петрова, основная задача нынешнего года успешно выполнена, а задача на 2020 год — выполнить сдачу первой атомной теплоэлектростанции в промышленную эксплуатацию.

После ввода ПАТЭС в эксплуатацию число действующих атомных станций РФ вырастет с 10 до 11. Также впервые в истории отечественной атомной энергетики две действующих АЭС (Билибинская АЭС и ПАТЭС) будут находиться на территории одного субъекта.