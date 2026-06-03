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Wildberries запустит собственный мессенджер

Источник:
ТАСС
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Wildberries
Фото: © Sibnet.ru

Wildberries работает над созданием собственного общедоступного мессенджера, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким.

Мессенджер уже работает в тестовом режиме, однако запущен только для сотрудников, отметила Ким в интервью ТАСС. По ее словам, платформа изначально создавалась для решения внутренних вопросов и общения с командой, однако теперь ее планируют вывести на рынок.

«Посмотрим, получится или нет. Главное сейчас правильно все разработать и, в первую очередь, сделать так, чтобы он работал для решения внутренних проблем», — подчеркнула основательница Wildberries.

Маркетплейс в марте 2025 года запустил платформу Wibes, предназначенную для покупателей, продавцов и блогеров. В ней есть возможность переписываться, но нельзя создавать групповые чаты.

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