Wildberries запустит собственный мессенджер

Wildberries работает над созданием собственного общедоступного мессенджера, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким.

Мессенджер уже работает в тестовом режиме, однако запущен только для сотрудников, отметила Ким в интервью ТАСС. По ее словам, платформа изначально создавалась для решения внутренних вопросов и общения с командой, однако теперь ее планируют вывести на рынок.

«Посмотрим, получится или нет. Главное сейчас правильно все разработать и, в первую очередь, сделать так, чтобы он работал для решения внутренних проблем», — подчеркнула основательница Wildberries.

Маркетплейс в марте 2025 года запустил платформу Wibes, предназначенную для покупателей, продавцов и блогеров. В ней есть возможность переписываться, но нельзя создавать групповые чаты.