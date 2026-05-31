YouTube запустил новую функцию Auto Speed, способную автоматически изменять скорость воспроизведения видео и подкастов в зависимости от содержания, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Технология ускоряет просмотр во время медленных фрагментов речи и адаптирует скорость на участках с большим объемом информации, чтобы пользователи могли быстрее потреблять контент без потери понимания.

Отмечается, что Auto Speed позволит более эффективно смотреть и слушать видео, не пропуская важные моменты. На старте новая функция доступна подписчикам YouTube Premium на Android, в дальнейшем ее распространят на других пользователей.

Представители платформы подчеркнули, что подкасты остаются одним из самых популярных форматов на платформе — ежемесячно их смотрят более миллиарда пользователей.