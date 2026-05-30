Telegram в России снова заработал через прокси

Энтузиасты выпустили неофициальный дистрибутив Telegram для ПК, в котором заработали MTProto-прокси.

Новый клиент для Windows использует доработку, которая делает трафик мессенджера менее узнаваемым для систем глубокой фильтрации (DPI), из-за чего прокси снова подключаются, пишет «Код Дурова».

Проблема блокировок прокси заключалась в том, что стандартный Telegram Desktop при подключении через прокси отправлял слишком предсказуемый первый пакет TLS-соединения — ClientHello.

Системы DPI могли распознать его по единой сигнатуре и блокировать MTProto-трафик. В обновленном дистрибутиве шаблон изменен — при каждом соединении клиент формирует ClientHello заново, случайным образом выбирая отпечаток.

Однако у решения есть ограничения — сборка неофициальная и обновиться на нее можно только вручную. Кроме этого, она доступна только для Windows, для мобильных устройств дистрибутив пока не выпущен.