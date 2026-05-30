НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Telegram в России снова заработал через прокси

Источник:
«Код Дурова»
865 0
Обновление Telegram
Фото: © Sibnet.ru

Энтузиасты выпустили неофициальный дистрибутив Telegram для ПК, в котором заработали MTProto-прокси.

Новый клиент для Windows использует доработку, которая делает трафик мессенджера менее узнаваемым для систем глубокой фильтрации (DPI), из-за чего прокси снова подключаются, пишет «Код Дурова».

Проблема блокировок прокси заключалась в том, что стандартный Telegram Desktop при подключении через прокси отправлял слишком предсказуемый первый пакет TLS-соединения — ClientHello.

Системы DPI могли распознать его по единой сигнатуре и блокировать MTProto-трафик. В обновленном дистрибутиве шаблон изменен — при каждом соединении клиент формирует ClientHello заново, случайным образом выбирая отпечаток.

Однако у решения есть ограничения — сборка неофициальная и обновиться на нее можно только вручную. Кроме этого, она доступна только для Windows, для мобильных устройств дистрибутив пока не выпущен.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Telegram запустил глобальный поиск по стикерам и эмодзи
«VK Знакомства» расширили возможности чатов
Число российских аккаунтов Twitch превысило население России
Мобильные операторы начнут рассылку уведомлений через «Макс»
смотреть все
Хайтек #Соцсети #Софт
Как сделать
Как добавить опцию «Завершить задачу» в меню Windows 11
27.04.26, 01:05
4129
0
Как зарегистрировать биометрию
Регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС) проводится добровольно и только с согласия гражданина, ее можно в любой момент удалить
14.03.26, 11:49
10818
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
8205
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
10158
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
15796
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
140150
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
174080
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
159206
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
4063835
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
187464
0
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Выходит танковый шутер World of Tanks: HEAT
Россия обрела самый опасный корабль в мире
Кремль отреагировал на обращение Звягинцева к Путину
Новосибирские рыбаки начали ставить рекорды
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

Maniac.

Господи. А чё не как мать вытряхнула, сразу в пролетариат?

physx

ЕС потребует от России сократить армию, ага бежим, спотыкаемся🤬

mosquito__2010

поздравляю на вопрос ниже ответь ненормальный

user_170529

Странно как то, он должен рухнуть а не падать!