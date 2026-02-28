Nvidia экстренно отозвала свежий драйвер GeForce Game Ready

Компания Nvidia экстренно отозвала свежий пакет графических драйверов GeForce Game Ready 595.59 WHQL из-за обнаруженной в нем критической ошибки.

Драйвер был выпущен 26 февраля, в пакет были добавлены инструкции для новой игры Resident Evil Requiem. Однако вскоре разработчики нашли в драйвере ошибку, после чего его загрузка была приостановлена.

«Наша команда проводит расследование. Пользователям, которые уже установили этот драйвер или испытывают проблемы с управлением вентиляторами, рекомендуется откатиться к версии 591.86 WHQL», — говорится в сообщении компании.

Причиной отзыва драйвера стали неполадки с управлением вентиляторами. Пользователи жалуются на форуме производителя, что после установки драйверов вентиляторы видеокарты начинают работать некорректно.

Кроме этого, фиксируются случайные перезагрузки ПК, зависания системы и появления черных экранов. В дополнение к этому было отмечено падение быстродействия в играх на Unreal Engine 5.