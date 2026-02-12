НАВЕРХ

Какие виды спорта были на первых Олимпийских играх

Древнегреческая амфора с изображением Олимпийских игр
Древнегреческая амфора с изображением Олимпийских игр
История Олимпийских игр насчитывает около 3 тысяч лет, они возникли в Древней Греции. Первое письменное упоминание о них относится к 776 году до нашей эры. А какие виды спорта были на первых Олимпиадах?

Соревнования проводились в Олимпии на Пелопонессе, куда спортсмены и зрители съезжались из разных греческих полисов. Они были настолько значимыми, что для их проведения объявлялось всеобщее перемирие между воюющими государствами.

Самые первые олимпийские соревнования включали только бег на стадию — дистанцию в 192,27 метра. Первым олимпийским чемпионом стал повар по имени Кореб из Элиды, выигравший этот забег.

Затем количество дисциплин увеличили: появились прыжки в длину, метание диска и копья, борьба, кулачный бой, гонки на колесницах и пятиборье, которое включало бег на стадию, прыжки в длину, борьбу, метание диска и копья.

Победителю античных Олимпийских игр вручали оливковый венок и красную шерстяную ленту. Денежных призов не полагалось, однако чемпионы получали всеобщий почет и пожизненные льготы в родном городе.

Участвовать в Олимпийских играх могли только свободные мужчины, которые традиционно выступали в состязаниях обнаженными, исключения делали только для скачек. Женщин, рабов и иностранцев не допускали даже к просмотру Олимпиады.

