Российская лыжница упала в первой гонке Олимпиады

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 17-е место в скиатлоне на дистанции 20 километров на стартовавших в Италии Олимпийских играх.

Победительнице россиянка уступила почти четыре минуты — 23-летняя Непряева преодолела 10 километров классическим стилем и 10 километров свободным за 57 минут 41,3 секунды. Во время гонки россиянка на третьем круге допустила падение.

Золото завоевала 26-летняя шведка Фрида Карлссон с результатом 53 минуты 45,2 секунды. Она является трехкратной чемпионкой мира, однако победу на Олимпиаде одержала впервые. В Пекине на ее счету была бронза в эстафете.

Для российских спортсменов это был первый старт на Олимпиаде-2026. Всего в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.