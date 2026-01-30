Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной

Легкоатлетка Дарья Клишина лишилась квартиры в Твери, потому что перестала быть членом сборной, это стало основанием для расторжения договор коммерческого найма, сообщило Минимущества Тверской области.

Клишина в интервью Вите Кравченко на YouTube рассказала, что у нее изъяли квартиру в Твери и передали ее военному. Спортсменка отметила, что рассчитывала перевести жилье в собственность, но в итоге осталась без него.

Региональное Минимущества в ответе РБК прокомментировало, что речь идет об однокомнатной квартире площадью 41,7 квадратных метров в Заволжском районе Твери. Клишина получила ее в пользование на период вхождения в состав сборной России по легкой атлетике, но утратила этот статус в 2022 году. Дело рассматривалось в судебном порядке в связи с тем, что Клишина не освободила квартиру после соответствующего уведомления.

«Решением Заволжского районного суда Твери от 09.10.2024 года требования Минимущества были удовлетворены. Апелляционная инстанция, куда обращалась Дарья Клишина, оставила решение без изменений», — сообщило ведомство.

Пользование квартирой прекратилось в мае 2025 года, представитель спортсменки «добровольно подписал передаточный акт в отношении объекта».

Если бы договор с Клишиной не расторгли, это можно было бы квалифицировать как «бездействие органа власти» и нарушение законодательства, отметило Минимущества Тверской области.

Клишина — серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), чемпионка Универсиады-2013. Она была единственной российской легкоатлеткой, которую допустили на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро (заняла девятое место).