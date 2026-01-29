НАВЕРХ

Власти отобрали у легкоатлетки Клишиной подаренную квартиру

Источник:
Sibnet.ru
934 6
Дарья Клишина
Фото: © @dariaklishina

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина заявила, что у нее изъяли квартиру, предоставленную властями Тверской области, и передали ключи военному.

«Сейчас я называюсь бомж — у меня нет прописки. Сказали, что мне нужно быть действующей спортсменкой, чтобы перевести эту квартиру в собственность», — рассказала Клишина в интервью журналисту Виктору Кравченко на его YouTube-канале.

По словам Клишиной, ей дали однокомнатную квартиру в Твери. Она могла перевести ее в собственность в случае участия в Олимпийских играх, медали на чемпионате мира или при выслуге лет. В 2025 году ее выписали из жилья, а ключи передали военнослужащему. Конкретного получателя она не знает.

Клишина — уроженка Твери, с 2013 года она проживает и тренируется в США. Чемпионка Европы 2011 и 2013 годов, серебряный призер чемпионата мира 2017 года. В 2016 году Клишина стала единственной российской легкоатлеткой, допущенной до летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где заняла девятое место. Сейчас она вместе с мужем и двумя детьми живет в Майами.

Еще по теме
Россиянин повторил рекорд Леброна в НБА
Российские школьники заиграют в городки и лапту
Даниил Медведев вернулся в топ-15 лучших теннисистов мира
Мирра Андреева нецензурно высказалась о теннисе во время матча
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
26.01.2026 16:13
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (6)
Картина дня
Песков рассказал, есть ли в резиденции Путина фото с Трампом
Трамп приготовил несколько вариантов удара по Ирану
Глава профсоюза полиции назвал причины массового увольнения из МВД
Онищенко оценил угрозу распространения вируса Нипах
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

Человек с достоинством будет уважительно относится к хозяину и его дому...., ну а если гость начинает...

Wolf Hound

Заберите их себе обратно,да сидите уважайте друг друга до посинения.

andrei703333

У самих города в разрухе, хотя газ в том же Иркутске млн.кубометров качают

Albor

Цитата из обращения к гражданам на одесском телевидении Петра Порошенко 13 ноября 2014 года: «Наши дети...