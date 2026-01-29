Власти отобрали у легкоатлетки Клишиной подаренную квартиру

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина заявила, что у нее изъяли квартиру, предоставленную властями Тверской области, и передали ключи военному.

«Сейчас я называюсь бомж — у меня нет прописки. Сказали, что мне нужно быть действующей спортсменкой, чтобы перевести эту квартиру в собственность», — рассказала Клишина в интервью журналисту Виктору Кравченко на его YouTube-канале.

По словам Клишиной, ей дали однокомнатную квартиру в Твери. Она могла перевести ее в собственность в случае участия в Олимпийских играх, медали на чемпионате мира или при выслуге лет. В 2025 году ее выписали из жилья, а ключи передали военнослужащему. Конкретного получателя она не знает.

Клишина — уроженка Твери, с 2013 года она проживает и тренируется в США. Чемпионка Европы 2011 и 2013 годов, серебряный призер чемпионата мира 2017 года. В 2016 году Клишина стала единственной российской легкоатлеткой, допущенной до летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где заняла девятое место. Сейчас она вместе с мужем и двумя детьми живет в Майами.