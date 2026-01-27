Кто такие праворукий и леворукий хоккеисты

Хоккеисты делятся на праворуких и леворуких, отличаются они тем, с какой стороны держат клюшку. Но это не то же самое, что быть правшей или левшой.

Хват хоккейной клюшки — это способ расположения рук на рукояти, который определяет, с какой стороны корпуса находится крюк. Задача хвата — обеспечить естественную биомеханику движения.

При левом хвате нижней является левая рука, а крюк загнут влево. При правом — нижняя правая рука и крюк загнут вправо. На клюшках это обозначается буквами L или R.

Игрокам с левым хватом удобнее играть на левом фланге, с правым — на правом. Считается, что леворукость дает более чуткий контроль шайбы при дриблинге, а праворукость способствует более мощным щелчкам и силовой игре у борта. Большинство вратарей ловят шайбу левой рукой и держат клюшку правым хватом.

«Да мне, если честно, никакого. Понятно, что праворуких игроков меньше. И это в принципе то же самое, что леворукие. Единственное, что где-то, может быть, их в большинстве используют для разнообразия каких-то вариантов розыгрыша атак. Раньше говорили, что для вратаря на буллитах, когда праворукие игроки бьют, как-то неудобно, но сейчас уже уровень хоккея растет, и вратари тоже развиваются», — опроверг преимущество правого хвата защитник «Автомобилиста» Александр Севостьянов.

Среди знаменитых леворуких хоккеистов — Никита Кучеров, Евгений Малкин, Уэйн Гретцки, среди праворуких — Александр Овечкин, Артемий Панарин, Марио Лемье.

В НХЛ порядка 65% — леворукие хоккеисты. Игроки с левым хватом преобладают в России и Канаде. В США наоборот — большинство праворуких. Там долгое время правше рекомендовали правый хват.