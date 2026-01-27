НАВЕРХ

Кто такие праворукий и леворукий хоккеисты

Источник:
Sibnet.ru
254 0
Хоккейная сборная России
Фото: © Федерация хоккея России
Хоккеисты делятся на праворуких и леворуких, отличаются они тем, с какой стороны держат клюшку. Но это не то же самое, что быть правшей или левшой.

Хват хоккейной клюшки — это способ расположения рук на рукояти, который определяет, с какой стороны корпуса находится крюк. Задача хвата — обеспечить естественную биомеханику движения.

При левом хвате нижней является левая рука, а крюк загнут влево. При правом — нижняя правая рука и крюк загнут вправо. На клюшках это обозначается буквами L или R.

Игрокам с левым хватом удобнее играть на левом фланге, с правым — на правом. Считается, что леворукость дает более чуткий контроль шайбы при дриблинге, а праворукость способствует более мощным щелчкам и силовой игре у борта. Большинство вратарей ловят шайбу левой рукой и держат клюшку правым хватом.

«Да мне, если честно, никакого. Понятно, что праворуких игроков меньше. И это в принципе то же самое, что леворукие. Единственное, что где-то, может быть, их в большинстве используют для разнообразия каких-то вариантов розыгрыша атак. Раньше говорили, что для вратаря на буллитах, когда праворукие игроки бьют, как-то неудобно, но сейчас уже уровень хоккея растет, и вратари тоже развиваются», — опроверг преимущество правого хвата защитник «Автомобилиста» Александр Севостьянов.

Среди знаменитых леворуких хоккеистов — Никита Кучеров, Евгений Малкин, Уэйн Гретцки, среди праворуких — Александр Овечкин, Артемий Панарин, Марио Лемье.

В НХЛ порядка 65% — леворукие хоккеисты. Игроки с левым хватом преобладают в России и Канаде. В США наоборот — большинство праворуких. Там долгое время правше рекомендовали правый хват.

Еще по теме
«Сибирь» забросила три шайбы в последнюю минуту матча
«Сибирь» одолела «Ак Барс» по буллитам
«Сибирь» обыграла «Металлург» в юбилейном матче легионера
«Сибирь» проиграла «Автомобилисту» из‑за лишнего игрока
смотреть все
Спорт #Хоккей #Интересно
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
26.01.2026 16:13
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
19
Определено место России в рейтинге сильнейших армий мира
17
Нейросеть начнет фильтровать трафик россиян
17
Эксперты сравнили «Армату» с новейшим американским танком M1E3
17
Евросоюз проголосовал за полный отказ от российского газа
14
Нарышкин рассказал, что Запад был ошеломлен ударом «Орешника»