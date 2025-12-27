Названы худшие видеокарты 2025 года

Эксперты тематического YouTube-канала Hardware Unboxed назвали худшие видеокарты 2025 года, лидером антирейтинга стала GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ.

Отмечается, что главным недостатком худшего графического ускорителя этого года является слишком малый объем видеопамяти, мешающий полноценно раскрыть потенциал установленного видеочипа.

При этом карта имеет схожее название с GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, что может ввести в заблуждение неопытных пользователей. Между тем, тесты показывают, что в некоторых сценариях между этими картами двукратная разница в производительности.

Также в списке худших Radeon RX 9060 XT 8 ГБ — для современной видеокарты у нее тоже очень мало памяти. Кроме этого, AMD ранее пыталась предотвратить появление независимых обзоров данного ускорителя.

Еще одна видеокарта, попавшая в антирейтинг — GeForce RTX 5050. Она не только имеет крайне малый объем памяти, но и отличается весьма низкой производительностью. GeForce RTX 5060, которая стоит всего на 20% дороже, на треть обгоняет ее по производительности.

На четвертой позиции GeForce RTX 5080 — у нее завышенная рекомендованная цена и малый объем видеопамяти. По оценке аналитиков, 16 ГБ VRAM недостаточно для видеокарты данной серии, которая относится к высокопроизводительным ускорителям.