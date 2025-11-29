НАВЕРХ

«Сибирь» потерпела 22-е поражение в сезоне

ХК «Сибирь»
«Сибирь» уступила «Автомобилисту» на домашнем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:4. Поражение стало 22-м для новосибирского клуба в сезоне.

Встреча прошла в Новосибирске. У «Автомобилиста» отличились Александр Шаров (18-я минута), Егор Черников (25) и Максим Денежкин (51, 60). В составе «Сибири» шайбы забросили Антон Косолапов (28) и Илья Федотов (45).

«Сибирь» смогла отыграться после двух пропущенных шайб, однако в концовке матча гости забросили победный гол. «Снежинки» сняли вратаря, чтобы отыграться, однако только пропустили четвертую шайбу в пустые ворота.

«Наши ребята играли неплохо, мы много моментов создавали, но, к сожалению, реализация нас пока подводит. Все-таки мастерство у соперника было повыше», — сказал исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков.

«Сибирь» на данный момент занимает последнее место в таблице Восточной конференции, у команды 21 балл. Отставание от зоны плей-офф составляет семь очков. В следующей игре «Сибирь» 1 декабря дома встретится с «Барысом».

Спорт #Хоккей #Новосибирск
